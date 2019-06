Recomendaciones que debe tener en cuenta al donar sangre

La donación de sangre es un acto voluntario y altruista en el cual se entrega parte del componente sanguíneo a otras personas que los necesitan. Este ejercicio solidario lo pueden realizar personas que tengan entre 18 y 65 años que estén en perfectas condiciones de salud, ya que se extraen aproximadamente 470ml de sangre, que es menos del 10% de la sangre total que está circulando en el cuerpo.

Hoy 14 de junio se celebra el día Mundial del donante de sangre, si usted está considerando donar sangre es importante que conozca ciertos aspectos para que tenga una buena experiencia, y se garantice, tanto la seguridad del proceso como la calidad de la sangre que se dona para transfusiones.

El Dr. José Arnulfo Pérez Carrillo, director del banco de sangre de Colsanitas recomienda 6 cuidados que debe tener en cuenta para que donar sangre se convierta en una buena práctica.

1. Cuide su estado de salud: es importante que en los últimos 15 días no haya tenido ningún tipo de infecciones ni afecciones gastrointestinales u otras situaciones que afecten la salud de manera negativa.

Asimismo, su peso debe estar por encima de los 50 kg y su índice de masa corporal no puede estar por debajo de 18,5 kg. En caso que no se cumpla esto, no podrá donar sangre debido a que tendrá una cantidad limitada en su cuerpo.

Cada vez que done sangre debe diligenciar un cuestionario y solicitar la verificación de sus signos vitales como la tensión arterial y frecuencia cardíaca esperando que estos estén en buenos niveles. Adicionalmente, debe pedir un tamizaje de la hemoglobina y su peso y talla; sí está dentro de los parámetros establecidos, el personal experto puede continuar con la extracción de sangre la cual puede durar entre 5 y 15 minutos.

2. Hidrátese bien antes de donar: es ideal que se hidrate con suficiente líquido antes de una donación, debido a que esta pasará al torrente sanguíneo y ayudará a que su experiencia sea agradable durante el proceso de extracción de los 470 ml de sangre total.

3. No visite lugares que generen riesgo de contraer virus como malaria y dengue: si ha estado en lugares donde hay riesgo de contagio de malaria, notifíquelo a los expertos. Si usted ha visitado lugares de alta incidencia de virus debe esperar mínimo 3 meses para verificar si presenta fiebre o algún síntoma derivado de estas enfermedades.

Si visitó sitios que están por debajo de los 2200 metros sobre el nivel del mar, en los cuales hay riesgo de contagio de los virus de Zika, Chikunguña o Dengue, la donación no puede hacerse hasta dentro de 4 semanas para verificar un episodio febril.

4. Informe sobre los medicamentos de control que tiene formulados en el momento: previo a una donación no debe estar recibiendo medicación. Personas con hipotiroidismo que consumen medicamentos análogos a la hormona de la tiroides, pacientes con hipertensión y con diabetes que manejan su enfermedad con medicamentos que no requieren insulina y que están estables, pueden donar sangre. De ellos se captan sus glóbulos rojos y sus plaquetas; los plasmas no se utilizan ya que contienen trazas de hormonas o medicamentos que aún son estables en el componente y podrían tener algún efecto en el receptor.

Quienes sufren de migraña y consumen antiinflamatorios no esteroideos (AINES) deben informarlo, pues de la sangre total se pueden utilizar los glóbulos y el plasma, y no las plaquetas debido a que su funcionalidad podría estar afectada.

5. Sobre los tatuajes y piercing: existe un mito con respecto a que las personas con tatuajes y piercing no pueden donar sangre, lo cual es falso. Personas con este tipo de accesorios y marcaciones corporales, deben esperar por un periodo de 12 meses desde el momento en que se hizo alguno de estos procedimientos para poder donar, esto incluye a personas que se hayan realizado maquillaje permanente

Con esto se busca prevenir el riesgo de transmisión de infecciones que se puedan adquirir con la transfusión como la Hepatitis B o C.

6. Diligencie el cuestionario: previo a la donación le realizarán una encuesta en la que le solicitan datos personales que conduzcan a establecer su estado de salud.

El cuestionario consta de dos secciones: las primeras preguntas son para la seguridad del donante y la segunda parte de la encuesta está enfocada a la seguridad de la persona que recibe la sangre. Para quien dona, las preguntas están orientadas a detectar enfermedades y situaciones puntuales como afecciones del corazón, el pulmón y otros sistemas, que si en el proceso de donación no son conocidas, pueden afectar el buen término de la donación.

Igualmente, le solicitan información sobre conductas sexuales para detectar situaciones de riesgo para infecciones transmisibles tales como el Virus de la Hepatitis C, HTLV, entre otros. Además, autoriza realizar pruebas de tamizaje a su sangre, para descartar infecciones como Hepatitis por virus B y C, VIH, Sífilis, Enfermedad de Chagas y el HTLV1/2. Este último, es un virus de la misma familia del VIH que produce problemas neurológicos con el tiempo.

Una recomendación adicional, cuídese después de donar: su cuerpo necesita entre 6 y 12 horas para acondicionarse a la cantidad de sangre que le extrajeron, por esto es recomendable no realizar tareas que requieran demasiado esfuerzo físico para evitar sensaciones de mareo. Por supuesto, puede realizar tus actividades cotidianas sólo cuidando de no excederte en el esfuerzo.