Transportadores denuncian persecución de la Supertransporte por incremento de multas

Transportadores rechazan de manera contundente declaraciones de la Supertransporte y piden abrir un debate transparente frente al tema sancionatorio. “Las sanciones y controles deben establecerse contra el transporte ilegal e informal que está aniquilando las empresas formales que cumplen con los requisitos de ley”, afirman transportadores.

Los empresarios del transporte público de pasajeros manifestaron su rechazo a las declaraciones de la Superintendente de Transporte Doctora Carmen Ligia Valderrama, en las que se refiere a la necesidad de tener “multas más importantes” para el sector con la posibilidad de establecerse según los ingresos y las utilidades de las empresas.

Según lo manifestado por la Superintendente “las multas deben responder a una conducta que genera fallas en el mercado, y si no logran impactar al que se está sancionando, entonces no sirven para nada. Hay que tener multas importantes, de lo contrario, las empresas pueden costear la multa como parte de sus costos, y eso no tiene sentido”.

Dichas declaraciones generaron, total rechazo en los transportadores del país, quienes denunciaron que las declaraciones de la Superintendente son una clara persecución contra el transporte legal que cumple con todas las obligaciones de Ley e instaron a la funcionaria a intervenir las aplicaciones tecnológicas que operan fuera de la ley y que ponen en riesgo no solo la seguridad vial sino la vida de los usuarios.

“Los empresarios legales diariamente hacen muchos esfuerzos para prestar un servicio óptimo luchando contra el mototaxismo y los múltiples aplicativos tecnológicos que operan fuera de la ley y fomentan el transporte informal, como Picap, Beat, Didi, Uber y Rappi, entre otros. Mientras una empresa formal en el departamento de Caldas recibe sanciones por más de 50 millones de pesos, por presuntamente no verificar el pago de seguridad social a sus conductores, estos aplicativos vinculan a miles de colombianos y venezolanos informalmente, sin cumplir con las obligaciones legales en pago de seguridad social ni horas de trabajo”, manifestó Camilo García Moreno, director del Consejo Superior del Transporte.

El dirigente gremial, que agrupa a los empresarios de transporte especial, mixto, urbano e intermunicipal, aseguró que las declaraciones de la Superintendente hechas en un medio de comunicación, agravan la situación económica del transporte formal en el país. “Las sanciones y controles deben establecerse contra el transporte ilegal e informal que está aniquilando las empresas formales que cumplen con los requisitos de ley”, afirmó Camilo García.

Finalmente, los empresarios pidieron abrir un debate transparente, en el que participen todos los sectores del transporte, y se establezcan lineamientos claros sobre una verdadera política sancionatoria.

“Es necesario establecer una mesa en la que se debata a fondo el Proyecto de Ley de sanciones antes de ser presentado al Congreso de la República porque es muy importante que se establezcan mecanismos contra la informalidad que permitan hacer un control efectivo a los transportadores ilegales que están acabando con la sostenibilidad de las empresas. Ya quebraron a los operadores de sistemas de transporte masivo en el país y no han permitido que los proyectos y las políticas públicas del mismo Estado se desarrollen”, puntualizó el dirigente gremial.