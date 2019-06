El 80 % de las estaciones de TransMilenio son aptas para los nuevos buses

TransMilenio informó que está en periodo de ajustes con relación a la llegada de nuevos buses. En primer lugar, sobre el tema de la aproximación de buses a las plataformas, en algunos casos los conductores, en su mayoría nuevos, pueden no hacerlo de la forma establecida. Cabe recordar que los buses tienen las mismas características de siempre, no se han modificado en sus medidas ni ubicación las puertas por lo que carece de todo sentido las afirmaciones que no casan con las puertas.

Los prototipos son exactamente iguales a los existentes, y el diseño operaciones esta ajustado a que los buses paren donde están adecuados. Es decir, siempre las puertas de los buses deben coincidir con las puertas de las estaciones,recuerden que el 80% de las estaciones del sistema hoy ya se encuentra habilitado con al menos una parada para biarticulado.

Los concesionarios están reforzando la capacitación de los nuevos conductores para minimizar estas situaciones.