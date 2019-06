En Bogotá tributo a la legendaria serie Cowboy Bebop

Por primera vez se presentará en Bogotá ‘Cowboy Bebop en vivo: tributo a Yoko Kanno’, una puesta en escena de una big band de 26 músicos, que interpretarán la banda sonora original de esta legendaria serie de ánime, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Con una suma de jazz, blues, latin jazz, pop rock y canto lírico, entre otras vertientes sonoras, la música será acompañada de un espectáculo visual alusivo a Cowboy Bebop, considerado uno de los ánimes más populares e influyentes de la historia. Es un espectáculo apto tanto para los aficionados de la cultura de la animación japonesa, como para los amantes de estos universos musicales.

Yoko Kanno es reconocida por su excepcional trabajo en series, películas y videojuegos, además de ser la compositora de la banda sonora esta serie, que incluye temas como Tank’, Rush, Words That We Couldn’t Say, Space Lion, The Real Folk Blues y la icónica Ave María, que será interpretada por el tenor Manuel Franco, reconocido por sus roles protagonistas en la ópera de Colombia.

‘Cowboy Bebop en vivo’ es un proyecto musical nacido en Cali, que reúne en una big band a músicos experimentados y talentosos de diferentes generaciones. Se estrenó en el país con la participación de más de 26 importantes músicos vallecaucanos a finales del año pasado, cuando vendió toda su boletería en su presentación en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y ahora llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

La cita para los aficionados del ánime y los amantes del formato big band será el próximo 27 de junio a las 8:00 p.m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Las boletas se pueden conseguir en Tuboleta o en la taquilla del teatro.