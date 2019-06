Hay departamentos que están haciendo las cosas bien en salud: Minsdalud

El Índice Departamental de Salud (Indes) muestra que en Colombia el desempeño en salud no es uniforme y que por ello no se puede generalizar ni caer en el lugar común de afirmar que el sistema funciona mal en todo momento, en todas las regiones y que no tiene aspectos positivos.

Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y Protección Social, señaló en la presentación del Indes –realizado por el centro de pensamiento ‘Así vamos en salud’ y Profamilia– que este muestra que el desempeño en las regiones del país es disperso y que hay regiones y ciudades que lo están haciendo muy bien y otras, definitivamente deben mejorar.

«El Indes es muy importante para focalizar la política pública, para reconocer que tenemos elementos muy importantes funcionando bien en el día a día y sobre ellos construir una mejor salud para todos», apuntó el Ministro de Salud.

Agregó que en un servicio social tan complejo como la salud, diariamente hay oportunidades de mejoramiento y por ello es importante que cada entidad, cada departamento, conozca los aspectos que no están llenando las expectativas de los ciudadanos (agendamiento de citas, entrega de medicamentos, etc.), en lo que el Indes puede ser de gran ayuda.

El índice permitirá ver el desempeño territorial en cinco dimensiones cercanas a la gente: la efectividad de los servicios, el grado de satisfacción con ellos, la posibilidad de participación y de rendición de cuentas, la gobernanza y el financiamiento.

«Vimos que hay departamentos que lo están haciendo muy bien y hay otros que pueden mejorar, así evitamos el facilismo de generalizaciones y podemos enfocar muchísimo más las políticas públicas nacionales y sobre todo territoriales, para el mejoramiento de la salud de los colombianos y esto es algo en lo que venimos trabajando», insistió el ministro Uribe.

El Ministro señaló que las conclusiones del Indes evidenciaron resultados positivos en los esfuerzos en materia de recobros y de mejorar los flujos y las conciliaciones, que le permiten al sector tener mayor liquidez en las regiones. Igualmente, en el buen nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios en algunos departamentos.

Sin embargo, dijo, muestra como retos la efectividad y la calidad asistencial y que las dificultades están centradas en temas conexos con la calidad, que tienen relación directa con lo misional y no con glosas o recobros.

«Por eso, en el Gobierno nacional, paralelo al esfuerzo de financiamiento para sanear las deudas y garantizar la sostenibilidad del sistema, le hemos dedicado tanto empeño y tanta prioridad al mejoramiento de la calidad de los servicios en los hospitales en los municipios y en los departamentos», aseveró. «El sistema de salud no se debe a lo financiero sino a la gente. Lo que a los ciudadanos más les importa no se compra con miles de millones, con glosas o recobros, sino con estrategia, enfoque y sensibilidad, con citas oportunas, medicamentos completos y respeto en la atención».