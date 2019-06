Ojalá nuevo plazo para conocer a empresas que quieran operar servicio de energía sea el definitivo: Martha Villalba

Loterias

Loterías del 17 de junio en Colombia:

Cundinamarca 6491 – Serie 208

Tolima 9131 – Serie 026

DORADO

Mañana 4841 – Tarde 9680

CULONA:

8026

ASTRO SOL

8850 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

8823 – Signo Leo

PIJAO:

2634

PAISITA:

Día 6150 – Noche 5921

CHONTICO:

Día 1727 – Noche 7739

CAFETERITO:

Tarde 6702 – Noche 2755

SINUANO:

Día 3524 – Noche 6721

CASH THREE:

Día 226 – Noche 093

PLAY FOUR:

Día 9469 – Noche 5746

SAMAN:

2480

CARIBEÑA:

Día 2919 – Noche 2687

WIN FOUR:

6897

EVENING:

2240

MOTILÓN:

Tarde 9678 – Noche 5445

LA FANTÁSTICA:

Día 7867 – Noche 9526

ANTIOQUEÑITA

Día 5288 – Tarde 1091