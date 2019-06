Aprobó primer debate proyecto para beneficiar a regiones fronterizas con Venezuela

Loterias

Loterías del 18 de junio en Colombia:

Cruz Roja 5369 – Serie 258

Huila 3419 – Serie 019

DORADO

Mañana 6149 – Tarde 2672

CULONA:

1651

ASTRO SOL

8771 – Signo Leo

ASTRO LUNA

1895 – Signo Acuario

PIJAO:

2877

PAISITA:

Día 8462 – Noche 2593

CHONTICO:

Día 4812 – Noche 8151

CAFETERITO:

Tarde 7747 – Noche 9833

SINUANO:

Día 0447 – Noche 9788

CASH THREE:

Día 982 – Noche 817

PLAY FOUR:

Día 8723 – Noche 1495

SAMAN:

7679

CARIBEÑA:

Día 0116 – Noche 5622

WIN FOUR:

6779

EVENING:

7202

MOTILÓN:

Tarde 0472 – Noche 8263

LA FANTÁSTICA:

Día 5108 – Noche 0109

ANTIOQUEÑITA

Día 4837 – Tarde 7956