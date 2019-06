Colombiano fue rescatado gracias a dispositivo satelital

Se acercan las vacaciones de mitad de año y muchos aventureros ya tendrán en mente los destinos más exóticos y menos concurridos para visitar. Uno de estos lugares puede ser la selva amazónica por su biodiversidad y terreno apto para practicar deportes de aventura como, Kayak, rappel, montañismo, entre otros. Sin embargo, es importante que todos los viajeros tengan en cuenta las herramientas que, en casos de emergencia, podrían salvar su vida.

Los gadgets de comunicación satelital son una de esas herramientas indispensables en zonas remotas o sin cobertura telefónica, tanto por su accesibilidad en precios como por sus beneficios, que pueden llegar a alertar a centros de emergencia para gestionar rescates. Fue el caso de Rafael Florez, de Medellín, expedicionario dedicado al turismo y a descubrir nuevas rutas en la selva amazónica, pero que, aún con su experiencia, no pudo escapar de los sucesos fortuitos de emergencia y, ahora, cuenta su historia para motivar al turismo responsable.

“A mediados de abril de este año, me encontraba realizando una expedición en kayak por el río Amazonas. Llevaba alrededor de 20 días navegando. Todo lo tenía muy organizado; armaba el campamento en la ribera del río y podía continuar con la exploración día a día. Sin embargo, repentinamente en medio de la selva fui atacado por hombres armados conocidos como los piratas del río. Me robaron y golpearon, hasta dejarme inconsciente. Al recuperar un poco la conciencia, después de un lapso de tiempo y con el cuerpo muy herido, busqué mis equipos satelitales esperando tener un poco de suerte. Finalmente, logré encontrar el pequeño rastreador, SPOT Gen3, e inmediatamente presioné la función S.O.S. de alerta de emergencia para probar” explicó el deportista, quien fue rescatado semi inconsciente por la Marina brasilera alrededor de las 7:30 a.m. del día siguiente.

Esta clase de equipos satelitales de uso personal son uno de los más económicos del mercado y, precisamente, son los más recomendados para los viajeros y deportistas de aventura, ya que cuentan con la opción S.O.S. que, al ser activada, envía la alerta y coordenadas del usuario al Centro Internacional de Coordinación de Rescate en Emergencias, GEOS.

Esta organización gestiona en tiempo récord el rescate del usuario contactándose tanto con instituciones estatales como privadas, según la ubicación del usuario y la inmediata respuesta de la entidad.

“Ahora más que nunca considero elemental que los viajeros o aventureros porten siempre un dispositivo como este, que les permita alertar en situaciones de emergencia. Las emergencias pueden suceder como no, pero es mejor tener una herramienta de alerta que no tenerla, sobre todo en lugares alejados, sin buena cobertura telefónica. Es como tener un seguro de vida portátil” recomendó Florez.