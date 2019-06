¡Con la fiebre futbolera, también llegan los controles viales de la Policía de Tránsito!

La Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad, vienen desarrollando controles con el fin de prevenir posibles siniestros viales por causa de la comisión de diferentes infracciones, principalmente los excesos como la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, conductas que son cometidas, más aún por esta época en que se lleva a cabo la Copa América.

Durante estos primeros 4 días, en los que se desarrollan los encuentros deportivos las autoridades de tránsito han impuesto cerca de 5 mil ordenes de comparendo, destacándose las siguientes:

Estas dos últimas infracciones son las que principalmente están bajo la mira de las autoridades, por lo que se han intensificado los puestos de control a la embriaguez y la velocidad para evitar víctimas por estas causas.

En siniestros viales asociados a la ingesta de licor, dos personas han perdido la vida una de ellas en la localidad de Suba y otra más en Bosa.

Sin embargo hay que destacar que se redujo en un -150% la siniestralidad en víctimas fatales, comparado con el mismo periodo de la Copa América del año 2016.

En cuanto a personas heridas se han presentado 3 (Un conductor y dos peatones)

De otro lado lo que concierne a los excesos de velocidad, no se han presentado víctimas afortunadamente.

Recomendaciones:

– Celebrar de manera prudente y sin ningún tipo de excesos

– No exceder la velocidad (Evitando reducir tiempos en los recorridos)

– No conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

– Planear su viaje con antelación (evitando infringir la norma de pico y placa)

– No hacer uso de elementos como espumas, y/o banderas que obstaculicen la visión del conductor.

– Mantenga una distancia prudente con el vehículo que va adelante.

– Todos los tripulantes deben llevar puesto el cinturón de seguridad.

– Mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas.

El teniente coronel Gustavo Blanco Niño, Comandante operativo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, exhorta a los diferentes usuarios viales a celebrar de manera acorde y de esta manera ser ganadores de la Seguridad Vial

Por último y a pesar de que no es una infracción de tránsito, el alto oficial invitó incluso a evitar el transportar bebidas embriagantes al interior de los vehículos, con el fin de no caer en la tentación de llegar a conducir bajo los efectos del alcohol, acción última que si es sancionable y puede llegar incluso a tener consecuencias fatales.

Datos adicionales: comparendos por todo lo corrido del año 2019

Embriaguez: 985

Velocidad: 6.680