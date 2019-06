Planifique su próximo viaje con la nueva edición de la Guía Travel Hacker

Fue lanzada una nueva edición de esta herramienta que permite a los colombianos llevar a cabo sus próximas vacaciones de forma inteligente, conociendo hacia dónde viajar y cuándo reservar.

Kayak lanza en Colombia una nueva edición de vacaciones de verano de su Guía Travel Hacker: https://www.kayak.com.co/travelhacker, donde se pueden consultar los destinos de moda entre los colombianos, los más económicos y los elegidos por la propia plataforma. Además, las recomendaciones sobre cuándo reservar un tiquete de avión según estadísticas históricas de búsquedas.

Bajo la consigna “planear el viaje perfecto, no es suerte, es KAYAK”, la mayor herramienta para la planeación y gestión en línea para turistas de todo el mundo analizó más de un millón y medio de búsquedas de viajes para contarle a los colombianos cuáles son los mejores lugares para visitar este verano 2019.

Los destinos de moda

Estos son los lugares con el mayor aumento en las búsquedas en KAYAK en comparación con el año anterior:

San Pablo, Brasil | 330% aumento de las búsquedas. La mejor manera de descubrir San Pablo es caminando por sus calles. Pasea por la impresionante Avenida Paulista un domingo cuando se cierra al tráfico y el asfalto se llena de gente, música, artesanos y color. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $1.790.908 en junio y $1.647.112 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $241.837 en junio y $228.765 en septiembre.

Willemstad, Curazao | 243% aumento de las búsquedas. Al contemplar las coloridas casas alineadas en la orilla de la playa, puedes pensar que estás en el viejo continente. A pesar del clima impecable, Willemstad se siente como una ciudad holandesa, con canales y cafés en la calle. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $862.773 en junio y $1.222.262 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $509.820 en junio y $509.820 en septiembre.

Río de Janeiro, Brasil | 219% aumento de las búsquedas. Lugar de playas míticas: Ipanema y Copacabana. ¿Ya estás tarareando la canción? Únete a la música, color y todas las buenas energías del agitado barrio bohemio de Lapa: es la síntesis perfecta de una ciudad que sabe muy bien lo que es el disfrute y el placer. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $1.660.184 en junio y $1.402.006 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $218.961 en junio y $186.280 en septiembre.

Riohacha, Colombia | 201% aumento de las búsquedas. Conocida como la puerta de entrada a la región del desierto semiárido del norte de zona de La Guajira, esta ciudad conserva el aire de una ciudad fronteriza. El desarrollo del turismo en la península durante los últimos años, la ha convertido en un centro de viajeros y por la noche es una de las zonas más aisladas y hermosas de Colombia. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $323.539 en junio y $297.395 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $169.940 en junio y $153.599 en septiembre.

Guayaquil, Ecuador | 198% aumento de las búsquedas. El malecón Simón Bolívar es uno de los paseos icónicos de la ciudad. En sus 2,5 kilómetros de largo, encontrarás diferentes puntos históricos y mucha gente haciendo ejercicio. No dejes de sentarte en una de sus sillas y deja pasar un rato simplemente mirando el Río Guayas. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $1.284.355 en junio y $1.287.623 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $300.663 en junio y $176.476 en septiembre.

La Habana, Cuba | 158% aumento de las búsquedas. El Festival del Habano celebra la cultura del puro cada año. Hospédate en un resort de lujo con playa o aventúrate a buscar un paraíso local solo para ti en las Playas del Este. Allí podrás encontrar tu propio pedacito de cielo. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $1.434.687 en junio y $1.303.964 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $516.358 en junio y $218.961 en septiembre.

Múnich, Alemania | 122% aumento de las búsquedas. La cerveza ha sido parte de la vida de Múnich durante al menos siete siglos y la tradición cervecera está muy viva hoy en día como en ningún otro lugar de Europa, con cientos de cervecerías al aire libre y salones dedicados a esta bebida. Seguro que ya conoces el punto culminante del año cervecero de Munich, el famoso Oktoberfest, al que asisten más de seis millones de personas. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $2.722.311 en junio y $2.490.277 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $294.127 en junio y $686.296 en septiembre.

San Andrés, Colombia | 113% aumento de las búsquedas. El mar de los siete colores no es un mito, existe y está en Colombia. Deslúmbrate con los diferentes tonos de azul y disfruta de la música y la buena comida. Visita esta isla caribeña fabulosa, rodeada por una de las barreras de coral más extensas del planeta. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $349.684 en junio y $297.395 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $359.488 en junio y $369.293 en septiembre.

Armenia, Colombia | 113% aumento de las búsquedas. Armenia se siente más como una ciudad grande que una capital departamental, y es mucho más relajada que sus rivales cafetaleros, Manizales y Pereira. La ciudad cuenta con el excelente Museo del Oro Quimbaya y el fabuloso Parque de la Vida. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $369.293 en junio y $313.735 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $127.455 en junio y $173.208 en septiembre.

Guadalajara, México | 112% aumento de las búsquedas. Cuando estés en Guadalajara, haz la ruta de tianguis: hay muchos y cada uno con una oferta bien diferenciada. Si tienes una curiosidad infinita, vete a El Baratillo, el más grande e infaltable. Si buscas artesanías, visita el de Tonalá, conocido a nivel nacional por su calidad artística. Y si quieres agregarle música, lánzate un sábado al de Chapultepec y baila sobre la avenida: este día se cierra al tránsito y se enciende con actividades. El precio promedio para volar a esta ciudad oscila entre $1.506.585 en junio y $1.071.930 en septiembre. La noche de hotel varía también entre $238.569 en junio y $218.961 en septiembre.

Además esta guía se encuentra online: https://www.kayak.com.co/travelhacker y permite consultar los destinos más búscados por los colombianos entre los que se destacan Madrid, Miami, San Andrés y Cartagena. Entre los más económicos para planificar un viaje de presupuesto acotado se encuentran Medellín, Bogotá, Cartagena, Pereira y Barranquilla. A su vez, también se pueden consultar los elegidos por Kayak.

Todos los destinos sugeridos además cuentan con un promedio de precio en la reserva de tiquetes y alojamiento desde junio hasta septiembre inclusive, información relevante acerca de qué actividades realizar o qué conocer en el destino y el promedio de temperaturas y precipitaciones para saber cómo alistar la maleta a la hora de viajar y decidir según nuestros gustos cuándo viajar.

Si aún no reservaste para viajar durante el próximo receso de mitad de año o no te has tomado las vacaciones, esta guía es la herramienta perfecta para planificar tu viaje teniendo en cuenta las tendencias y búsquedas de los colombianos y te permitirá decidir cuál es el mejor momento para viajar, optimizando tu presupuesto, de manera que lo puedas invertir en otros viajes como los festivos de este mes u otros planes. Consúltala aquí: https://www.kayak.com.co/travelhacker