Atento: Conozca bandas, horarios y escenarios de Rock al Parque 2019

Rock al Parque 2019 confirmó este jueves el cartel definitivo de las bandas nacionales e internacionales que harán parte de la edición número 25 del festival.

En total serán 20 bandas distritales que participarán en Rock al Parque 2019: Vóltika,Tras las Púas, Tappan, Tequendama, Southern Roots, Razón de Ser, Power Insane, Los Sordos, Kariwa, Info, High Rate Extinction, Guachez, El Sagrado, Devasted Trash Metal, Curupira, Caravanchela, Burana Polar, Biselad, Banda Breska, Aguas Ardientes.

Este son los horarios y escenarios que se vivirán en la versión 25 de Rock al Parque:

Sábado 29 de junio

Escenario Plaza

[3:00 pm] Buitres (Banda Invitada CREA).

[3:35 pm] Power Insane (Convocatoria Distrital).

[4:30 pm] Kariwa (Convocatoria Distrital).

[5:25 pm] Tarja (Finlandia).

[6:30 pm] Tenebrarum (Medellín).

[7:25 pm] Angra (Brasil).

[8:30 pm] Under Threat (Show Especial).

[9:30 pm] Deicide (EEUU).

Escenario Bio

[3:00 pm] Info (Convocatoria Distrital).

[3:55 pm] Lucifera (Pasto).

[4:50 pm] Capilla Ardiente (Medellín).

[5:55 pm] High Rate Extinction (Convocatoria Distrital).

[6:50 pm] Grave (Suiza).

[7:55 pm] Internal Suffering (Pereira).

[8:50 pm] Dying (EEUU).

Escenario Lago

[3:00 pm] R.O.R (Banda Invitada CREA).

[3:35 pm] Razón de Ser (Convocatoria Distrital).

[4:30 pm] Vaquero Negro (México).

[5:25 pm] El Sagrado (Convocatoria Distrital).

[6:20 pm] Grito (Medellín).

[7:25 pm] Tras Las Púas (Convocatoria Distrital).

[8:20 pm] Here Comes The Kraken (México).

Domingo 29 de junio

Escenario Plaza

[2:00pm] Cuerda Rota (Banda invitada CREA).

[2:35pm] Puerquerama (México).

[3:30pm] Odio a Botero (Show especial).

[4:30pm] Konsumo Respeto (España).

[5:35pm] Los Sordos (Convocatoria Distrital).

[6:30pm] Acidez (México).

[7:35pm] Devasted (Convocatoria Distrital).

[8:30pm] Toxic Holocaust (EEUU).

[9:35pm] Sodom (Alemania).

Escenario Bio

[2:00pm] Banda Breska (Convocatoria Distrital)

[2:55pm] The Klaxon (Show especial)

[3:55pm] La Severa Matacera (Show especial)

[4:55pm] Zona Ganjah (Argentina)

[6:10pm] La Doble A (Medellín)

[7:05pm] La Vela Puerca (Uruguay)

[8:10pm] Curupira (Convocatoria Distrital)

[9:05pm] El Gran Silencio (México)

Escenario Lago

[2:00pm] Los Detal (Banda invitada CREA).

[2:30pm] The Feedback (Banda invitada CREA).

[3:05pm] Caravanchela (Convocatoria Distrital).

[4:00pm] The Warning (México).

[4:55pm] Eruca Sativa (Argentina).

[6:00pm] Aguas Ardientes (Convocatoria Distrital).

[6:55pm] The 5 6 7 8’s (Japón).

[8:00pm] Pedrina (Show especial).

[9:00pm] Rita Indiana (República Dominicana).

Lunes 1 de julio

Escenario Plaza

[2:00 pm] Tappan (Convocatoria Distrital).

[2:55 pm] Southern Roots (Convocatoria Distrital).

[3:50 pm] El Tri (México).

[4:55 pm] Gustavo Santaolalla (Argentina).

[6:00 pm] Pedro Aznar (Argentina).

[7:05 pm] Juanes (Medellín).

[8:20 pm] Fito Páez (Argentina).

[9:50 pm] Show especial de cierre de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Escenario Bio

[2:00 pm] Biselad (Convocatoria Distrital).

[2:55 pm] Burana Polar (Convocatoria Distrital).

[3:50 pm] La Fuga (España).

[4:55 pm] Christina Rosenvigne (España).

[5:50 pm] Tequendama (Convocatoria Distrital).

[6:55 pm] Morfonia (Invitado Distrital).

[8:00 pm] Los Amigos Invisibles (Venezuela).

[8:55 pm] Babasónicos (Argentina).

Escenario Lago

[2:00 pm] Guachez (Convocatoria Distrital).

[2:55 pm] Voltika (Convocatoria Distrital).

[3:50 pm] Channel One Sound System (UK).

[4:55 pm] Silverio (México).

[5:55 pm] Promotora (Show especial).

[6:55 pm] Estados Alterados (Medellín).

[7:50 pm] Kap Bambino (Francia).

[8:55 pm] Shoot The Radio (Zeta Bosio, Argentina).