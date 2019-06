Por qué las Pymes deben apostarle a los MOOC para transformar sus negocios

Hoy en día son más las empresas y universidades que crean alianzas para ofrecer cursos gratuitos de formación a los que cualquier persona puede acceder desde su casa, uno de estos modelos son los MOOC (Massive Open Online Course). Estos nuevos métodos de estudio aportan al desarrollo profesional.

Este tipo de cursos son importantes tanto para profesionales que actualmente se encuentran trabajando dentro una organización y necesitan de constante capacitación, como para estudiantes que deben prepararse de cara a empezar su vida profesional y que desean tener asegurado un futuro laboral estable, por esto deben mantenerse actualizados con respecto a las nuevas herramientas que demanda el mercado y que ahora son un requerimiento y una necesidad para muchas compañías dentro de un proceso de selección; por esta razón, Consensus SAS junto con Areandina lanzó su curso de formación: “SAP como tu herramienta de trabajo y productividad”, que tiene como objetivo dar a conocer una herramienta dirigida a la pequeña y mediana empresa, que lleva a cabo procesos financieros, de manufactura, comerciales, administrativos y logísticos, para todos aquellos que necesitan manejar información automatizada y quieren que sus procesos y operaciones sean más eficientes.

Conocer sobre el funcionamiento de este tipo de herramientas es un plus que puede ser determinante a la hora de conseguir un empleo y hoy por hoy para las pymes es necesario contar con personas idóneas que sepa manejar prolija y éticamente este tipo de tecnología.

Durante este MOOC los participantes podrán acceder a 9 lecciones que tendrán diferentes objetivos de aprendizaje y una duración de 48 horas, y al finalizar podrán obtener un certificado de cursado, estas son algunas de las lecciones que los estudiantes encontrarán a lo largo del curso:

· Gestión de Finanzas y Contabilidad

· Gestión de Ventas

· Gestión de Compras

· Gestión de fabricación

· Gestión de Planificación de Necesidades

· Gestión de proyectos

· Gestión de servicio al cliente

Según el presidente de Confecámaras, Julian Domínguez, en Colombia el 99% de las empresas que se crean son micros, pequeñas y medianas, generan el 81% del empleo en nuestro país y aportan el 45% del PIB, por esta razón, uno de los retos más importantes para estas empresas es convertirse en negocios competitivos y contar con implementación tecnológica que les permita satisfacer las necesidades de sus clientes y de su público objetivo. Deben entender los escenarios a los que se enfrentan, para identificar las herramientas tecnológicas necesarias que les facilitarán el dinamismo antes los cambios constantes del mercado local e internacional. “Cuando la Fundación Areandina nos invitó a hacer este MOOC no lo dudamos, pues tanto nuestros clientes actuales usuarios de SAP Business One, como los clientes futuros y los próximos profesionales pueden aprender sobre todo el alcance funcional y el potencial para su vida profesional que representa el usar a SAP Business One como su herramienta de productividad y trabajo diario en cualquier actividad laboral que se desempeñen”, afirmó Benjamín Archila, Gerente General de Consensus S.A.S.

Este tipo de cursos generan un incremento de la productividad y calidad de trabajo, garantizan un aumento en la rentabilidad de la organización, permite el desarrollo y mejora dentro de las organizaciones en las áreas financiera-administrativa, logrando altos niveles de competitividad de tal manera que logren incrementar rentabilidad, reducir costos, facilitar control y toma de decisiones.