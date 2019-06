¿Serán capaces?

por Mauricio Botero Caicedo

Según informes de prensa, “En el marco de las nuevas investigaciones sobre la corrupción en el país, y tras la citación al expresidente Santos para comparecer ante la comisión primera de la Cámara de Representantes, Marcelo Odebrech ha revelado desde la prisión sus vínculos con las campañas del «Nobel» cuando buscaba la reelección para la presidencia del país.”

Entre sus declaraciones a la agencia EFE, Marcelo Odebrech ha dicho que «la paz que se firmó, también venía con el sello de la compañía, ya que garantizamos que los vuelos privados de la guerrilla y las campañas para el plebiscito no se quedarán sin fondos», además reveló que Santos tenía pleno conocimiento de dónde provenía el dinero y que incluso pidió » mayor impulso a la paz» con el fin de obtener más recursos para las negociaciones en Cuba.

Por ahora solo se sabe que éstas declaraciones no están tenidas en cuenta ya que hacen parte de una entrevista y no de las declaraciones juramentadas del juicio del empresario Marcelo Odebrech.

Pero a pesar de existir pruebas de que el sucio dinero de Odebrech y de Cemex entraron a las dos campañas de Santos y fueron decisvas para su victoria en el 2014, es muy poco probable que un juicio prospere en Colombia ya que fue mucha la mermelada que se repartió entre laa clase política y las Altas Cortes. Sinceramente no creo que ni los cogresistas ni los. Magistrados se atrevan a procesar a aquel que los aceitó con tanta liberalidad.

*****

Apostilla: Leyendo la prensa uno pensaría que las diminutas manifestaciones en contra de Duque en Paris y en Londres eran una demostración espontanea de descontento con nuestro Presidente por parte de unos franceses y otros ingleses. ¡Basura! Todo fue orquestrado por una Delegada de Gustavo Petro, @cielo_rusinque. En esas manifestaciones no había ni un solo francés o inglés: todos eran mamertos chibchas.