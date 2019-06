Banco Popular: 48 años garantizando acceso a la justicia en igualdad de condiciones

La Fundación Servicio Jurídico Popular cumplió 48 años ofreciendo asesoría jurídica a personas de escasos recursos y brindando acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Esta institución sin ánimo de lucro, que cuenta con 15 abogados y 11 estudiantes de Derecho, atiende en promedio entre 35 y 45 consultas diarias para personas de estrato 1,2 y 3, que no tienen la posibilidad de contratar un abogado particular. Esta labor ha sido posible gracias al ininterrumpido apoyo económico y administrativo del Banco Popular, principal benefactor de la fundación.

Mientras el valor de la consulta con un abogado particular puede oscilar entre $100.000 y $300.000, la consulta con un abogado especializado de la fundación Jurídico Popular cuesta $19.100. Posteriormente, los honorarios se fijan en función de la capacidad de pago del usuario y de la pretensión de la demanda. De igual manera, la fundación cuenta con el primer Centro de Conciliación del país, al cual pueden acceder todas las personas.

“Estamos muy orgullosos de ver el crecimiento de la fundación, pero sobre todo el impacto positivo que ha tenido en los colombianos. Desde su creación, hemos atendido más de 325.000 consultas jurídicas, representado a más de 7.000 personas y adelantado cerca de 19.000 audiencias de conciliación. Gracias a la constante formación y preparación de nuestros abogados, la mayoría de los casos han sido exitosos”, afirma Ximena Calderón, directora de la fundación.

Los casos más comunes que atiende la institución son en materia de familia, seguidos por asuntos civiles, laborales, penales y de protección al consumidor. Algunas de las personas que buscan asesoría lo hacen porque quieren divorciarse, pero no cuentan con los recursos económicos para hacerlo, o porque su pareja no cumple con las responsabilidades económicas de sus hijos o, incluso, porque no reciben el pago de sus prestaciones laborales.

Además de este servicio personalizado, la fundación ha aportado, por medio del acompañamiento de sus abogados, a la creación de los principales consultorios jurídicos de distintas universidades del país, como el de la Pontificia Universidad Javeriana, los Andes, El Externado, la Gran Colombia y Medellín.

De igual forma, la fundación ha sido pionera en la difusión de conocimiento para que los colombianos conozcan sus derechos y obligaciones, por ejemplo, a través del programa de pedagogía de la Constitución de 1991.

“En el Banco Popular queremos hacer de Colombia un mejor país y dejar huella positiva, por eso, el apoyo económico y administrativo que brindamos a la Fundación Servicio Jurídico Popular es un compromiso que tenemos como entidad. A través de este buscamos que más colombianos tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, para que puedan solucionar sus asuntos legales. Nuestro objetivo es continuar brindando este apoyo para que más personas se vean beneficiadas” puntualizó Orlando Lemus, vicepresidente Jurídico del Banco Popular.