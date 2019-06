Programa concientiza empresas sobre buenas prácticas en ciberseguridad

Captura de Video

Actualmente, algunos de los incidentes de seguridad en las organizaciones ocurren debido al desconocimiento y falta de conciencia sobre las tecnologías de la información y el ciberespacio, entre los miembros de las compañías. Por lo tanto, la implementación de espacios educativos y de sensibilización se han convertido en una necesidad dentro del mundo empresarial.

CyberAcademy de Gamma Ingenieros es un conjunto de servicios que ofrece una plataforma educativa de acceso virtual (e-learning), la cual tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre los riesgos en materia de ciberseguridad, proteger información corporativa sensible y, así mismo, manejar la privacidad y seguridad en datos personales y redes sociales. Está dirigida a todo el personal que se encuentra en el entorno empresarial, especialmente a las áreas de la compañía que no están relacionadas con IT.

Actualmente la plataforma de CyberAcademy consta de 35 cursos sobre ciberseguridad, tecnología y redes informáticas, distribuidos en 19 cursos básicos y 11 lecciones, dirigidos a personas con poco o nulo conocimiento sobre las TIC. Además, de 5 cursos avanzados para personal técnico y usuarios con conocimientos avanzados en tecnología.

CyberAcademy es una herramienta educativa creada por Gamma Ingenieros, compañía experta en ciberseguridad con más de 34 años de experiencia en el mercado de las TICs. Hasta el momento, ha beneficiado a cerca de 150 usuarios de distintos sectores empresariales. Se ha fomentado el conocimiento en ciberseguridad en organizaciones como: la Universidad del Bosque, Fondo de Pensión del Congreso (FONPRECON), entre otras.

Los cursos incluyen temáticas relacionadas con amenazas existentes en el ciberespacio, manejo seguro de información en correos electrónicos y mensajería instantánea, facturación electrónica, legislación sobre delitos informáticos en Colombia, como realizar copias de seguridad, perfiles seguros en redes sociales, solidez de contraseñas, entre otros.

Así mismo, se lanzarán cursos sobre diferentes temas en tecnología como: ¿Qué hay detrás de las criptomonedas?, el concepto de cadenas de bloques o blockchain, qué es la Deep web y dark web y Qué es nube y tipos de plataformas existen en la nube, entre otros.

“A través de la CyberAcademy queremos transformar los hábitos de uso y trabajo con medios y equipos digitales de personal y colaboradores en las organizaciones. Tenemos una visión integral académica, por lo tanto, se busca implementar un clúster de investigación para el análisis de incidentes en las organizaciones, apoyada en herramientas y actividades como campañas de simulación de phishing, donde empleamos análisis estadísticos para detectar comportamientos y vulnerabilidades en los distintos sectores y por último, hacer demostraciones y actividades en vivo”, afirma Alvaro Alexander Castillo, líder de CyberAcademy de Gamma Ingenieros.

Generar conciencia a los usuarios finales en amenazas y ataques cibernéticos, en definitiva, fomentará un cambio de comportamiento en los hábitos digitales de los miembros de las organizaciones. Además, la CyberAcademy, como plataforma de e-learning pondrá a disposición la información sobre las normativas para garantizar que se están realizando los procesos en ciberseguridad de forma adecuada y aumentar su cumplimiento dentro de las organizaciones.