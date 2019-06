Samsung presentó The Wall Luxury en InfoComm 2019

Samsung Electronics anunció el lanzamiento mundial de The Wall Luxury en InfoComm 2019 en Orlando, Florida. La más reciente versión de The Wall, la pantalla Micro LED modular a medida que se puede personalizar a cualquier tamaño y relación de aspecto, mejorando el interior de la sala de estar.



Esta pantalla ofrece un nuevo nivel de visión inmersiva y asegura que los consumidores puedan experimentar una calidad de imagen superior en la comodidad de su hogar. Además, los asistentes a InfoComm 2019 experimentarán otras innovaciones de Samsung que incluyen MagicINFO 7 el cual integra un solución de analítica basada en Inteligencia Artificial.

Diseño y calidad, desde la comodidad de su hogar

Samsung presenta su versión de lujo de The Wall, la innovadora pantalla modular Micro LED de gran formato e ideal para residencias lujosas y espacios exclusivos . The Wall Luxury es configurable y personalizable para una variedad de tamaños y relaciones de aspecto que van desde 73? en definición 2k, hasta 292? en 8k. Con una profundidad inferior a 30 mm, su diseño delgado e infinito sin biseles, junto con los marcos de decoración personalizables, permite que la pantalla se integre perfectamente en su entorno, asegurando que no se quiebre el ambiente.

Disponible a nivel mundial a partir de julio de 2019, The Wall Luxury ofrece una nueva interfaz de usuario y experiencia. Basado en la investigación sobre los estilos de vida de los consumidores y sus preferencias, el nuevo modelo de lujo va más allá de la calidad de imagen y proporciona una experiencia de usuario personalizada. Un marco de decoración personalizable mejora la pantalla y asegura que se adapte a cualquier espacio.

Gracias a la vida útil de 100.000 horas de sus diodos, The Wall está diseñado para apagarse siempre, pero, también, para convertirse en un lienzo digital que se adapte mejor a las necesidades interiores y el estado de ánimo personal del usuario. Cuando no se usa la pantalla, el modo Ambiente puede mostrar una variedad de arte curado, desde pinturas, fotografías y videoarte, hasta imágenes personalizables con marcos digitales, que se adaptan mejor a los gustos.

The Wall Luxury también está equipado con el motor de calidad de imagen AI, Quantum Processor Flex. Esto ofrece una calidad de imagen optimizada escena por escena, independientemente del formato de origen.

Quantum Processor Flex es un motor de calidad de imagen basado en aprendizaje automático que analiza millones de datos de imagen para calibrar automáticamente la baja resolución original de acuerdo con la resolución de pantalla modular.

Para complementar la parte visual de la pantalla, Samsung se ha asociado con proveedores de automatización y entretenimiento doméstico líderes en la industria. Estos incluyen Harman Luxury Audio y Steinway Lyngdorf para soluciones de audio; Control4, Crestron y Savant para soluciones domóticas; y Domotz, Ihiji y OrvC para monitoreo remoto.