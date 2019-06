Colombia buscará puntaje perfecto en su grupo frente a Paraguay

La Selección Colombia realizó su último entrenamiento antes de enfrentar a Paraguay en el tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019.

En la última sesión el cuerpo técnico trabajó definición y probó diferentes esquemas de cara al compromiso de mañana.

Luego del entrenamiento, el jugador Stefan Medina y el director técnico Carlos Queiroz ofrecieron rueda de prensa. A continuación algunas frases de la conferencia:

CQ: «Sabemos que Paraguay necesita el triunfo, por lo que las condiciones de juego serán diferentes para nosotros. Lo importante es saber preparar las opciones que nos dará el partido para ganar”.

SM: «Este partido será importante para nosotros para saber y entender que debemos crecer como Selección, hacernos mucho más fuertes como equipo. Será un partido muy complicado, ante un rival intenso, donde el trámite del juego va a ser exigente, entonces cada uno de nosotros desde el jugador que le toque, haremos todo los posible para seguir creciendo y ojalá tener un gran partido para seguir sumando».

CQ: «Estamos muy lejos de donde soñamos y queremos estar. Hay muchas cosas para crecer y mejorar en el equipo, pero estamos mejor que hace un par de días atrás. Es posible que mañana hagamos un par de rotaciones, pero pienso poner el mejor equipo para jugar contra Paraguay”.

SM: “Estamos pensando en el partido de mañana, tenemos que concentrarnos en esto y ya después miraremos más adelante que equipo nos tocará, seguramente será exigente como lo va hacer el día de mañana. Primero centrarse en Paraguay, sabiendo y entendiendo que va a ser una selección muy complicada».

CQ: «No voy a tomar decisiones pensando en si el jugador tiene amarillas o no, sino en su condición futbolística. Esta es una competición muy difícil porque en Sudamérica se juega con mucha pasión y tensión».

CQ: «Yo preparo los partidos primero para que mi equipo no reciba goles, no me preocupa quién vaya a hacerlos».

CQ: «Estoy intentado crear más unidad, responsabilidad, no ganamos nada, estamos compitiendo y todos está en la carrera para ganar. Queremos ser extraordinarios y para eso hay que hacer cosas extras. Cada día que no salimos fuertes hay alguien intentando ser más fuerte que nosotros. No nos podemos dormir, tenemos que estar alerta».