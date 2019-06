ULTIMO SÁBADO DE JUNIO, DÍA UNIVERSAL SIN CELOS, NI DESPECHO

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (231)

RECORDEMOS NUESTROS DEBERES

Insisto en la necesidad de recordar día a día nuestros deberes como ciudadanos y como integrantes de nuestras familias.



Uno de esos deberes es el respeto, entendido con el no hacer daño a nuestras parejas, hijos, entenados, nietos.

Respetar la vida, el patrimonio, la manera de pensar, la formación profesional, el desempeño como obreros, empleados o empresarios.

Respeto para no violar los límites de los derechos de los demás. Cero arbitrariedad, cero violencia, cero vandalismo en la familia.

NECESIDAD DE CONTROLAR LOS CELOS

Insisto en la propuesta de institucionalizar EL DÍA UNIVERSAL SIN CELOS NI DESPECHO. De contera el DÍA SIN CELOS NI DESPECHO, que tendrá como efecto minimizar todas las formas de violencia ejercidas por los celosos y celosas. Debe irradiar tolerancia durante todos los días del año y la limitación de la apología del odio, la represalia y el desquite. Y deberá formar una cultura sólida para que las personas entiendan que el llamado delito pasional no existe y que todo acto de violencia motivado por intolerancia, revancha afectiva, creencia de que el actor es dueño del cariño o amor de una persona es delito agravado y sancionado con la máxima pena contemplada en el Código penal.

Las noticias mueven las fibras hasta de los más indiferentes. Cada hora de todos los días se causa un maltrato, una lesión y hasta asesinatos por quienes los medios llaman COMPAÑEROS SENTIMENTALES.

Es seguro que en este instante muchas personas, especialmente mujeres estén siendo maltratadas o agredidas por celosos que se creen dueños de su amiga, novia, pareja, compañera, esposa.

LA PROPUESTA es para que aprendamos a manejar los celos, PARA QUE NO HAYA MÁS LESIONES NI ASESINATOS DE MUJERES.

¿EN QUE FECHA CELEBRAMOS EL DÍA SIN CELOS?

La propuesta es que el día universal sin celos se realice este año el sábado 29 de junio hasta el domingo 30 de junio y seguir con la celebración durante julio y hasta noviembre.

Noventa y seis horas de inmersión total en cultura de tolerancia, civilidad y respeto que tendrían amplio espectro en todas las restantes horas del año.

¿CÓMO SE PUEDEN CONTROLAR LOS CELOS?

La entrenadora de relaciones Effy Blue, quien se especializa en acuerdos no convencionales recomienda:

Aléjate un poco

El primer paso para manejar tus celos es manejar tu respuesta inmediata al estrés. Blue recomienda que durante un ataque de celos, trates de localizar la sensación en tu cuerpo. Algunos lo llevan sobre sus hombros; otros experimentan una sensación de hundimiento en el pecho, o pesadez en las entrañas.

Hallar la manifestación corporal de las emociones puede ayudarte a calmarte, lo que a cambio te da la libertad para concentrarte en investigar lo que te hizo sentir de esa manera.

Yo agrego: SI VIVES EN PAREJA Y SUPONES QUE TU PAREJA TE ES INFIEL debes confirmar. Primero con tu pareja. Pero no te desesperes…

Si confirmas y fue un desliz y hay propósito de enmienda puedes seguir con la relación.

Si la infidelidad es del hombre no busques pagar con la misma moneda

Rastrea tu historia

Los celos no necesariamente significan que eres una persona insegura. Algunas veces, dice Blue, la causa de un ataque de celos es un miedo no especificado o una necesidad no cubierta. Para identificarlo, es de ayuda entender tus inseguridades personales y las razones subyacentes para que reacciones de la forma en que lo haces, o lo que Blue llama tu “código fuente”.

Reconoce tus trampas cognitivas

En algún punto, todos caemos en trampas cognitivas que convierten una situación neutral en una crisis. Una es leer sin pasiones la mente para no caer en yerros. No asumir que tu pareja está viendo a una persona atractiva por interés, cuando en realidad es por distracción.

Oblígate a estar a gusto con lo desconocido

Un componente clave en los celos es lo que los psicólogos llaman la intolerancia a la incertidumbre; aquellos especialmente sensibles a esta situación pueden llenar el vacío de información con historias negativas. Por ejemplo, si tu pareja sale con un viejo amigo y tú no vas, puede que te encuentres inventando un escenario en el que ellos se coquetean.

Eso es totalmente natural — todos estamos programados para sentirnos incómodos con la incertidumbre –, pero la clave para evitar que las cosas en tu cabeza pierdan el control es atraparte en el acto.

Blue dice que en estas situaciones, lo que necesitas es revisar las historias que te estás inventando y cambiarlas de forma consciente. No inventes historias de infidelidad.

Adenda.-

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para que seamos personas capaces de solucionar con prudencia nuestros conflictos y de esta manera aportar para tener un futuro en sana convivencia.

