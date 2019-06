La diplomacia presidencial es fundamental en el mundo de hoy, globalizado y competitivo: Canciller Trujillo

“La diplomacia presidencial es fundamental, es una de las más importantes manifestaciones de la política exterior de los países en la actualidad”, manifestó este lunes el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, al referirse a los viajes internacionales realizados por el Presidente Iván Duque.

El Canciller agregó que este tipo de acciones “las adelantan todos los países que tienen una acción exterior dinámica como Colombia y los resultados positivos de la diplomacia presidencial se muestran siempre en la agilización de las decisiones, en la movilización de la voluntad política de los Estados y en la facilitación de nuevos elementos de cooperación y de acción conjunta con los países con los cuales Colombia tiene relación”.

Según el Canciller, “hay una campaña internacional contra el Presidente Iván Duque y esas campañas fundamentadas en la calumnia solamente se enfrentan con los hechos, que son los que reflejan la verdad”.

Respecto a los viajes del Mandatario colombiano al exterior, explicó que están en el mismo promedio de sus antecesores y agregó que muchos de ellos tienen como objetivo asistir a posesiones presidenciales, por lo que no duran más de un día.

“El Presidente Duque también ha participado en los gabinetes binacionales que ha tenido en Perú y Ecuador, las cumbres a las cuales ha asistido en nuestra región como la Cumbre Presidencial Andina, la importancia de los viajes que ha hecho a Estados Unidos -entre otras cosas en visita oficial a ese país- cumpliendo una agenda bastante significativa, la relevancia de su viaje al Foro Económico Mundial que dio lugar a que el Centro de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina tenga sede en Medellín”, indicó el Canciller.

Explicó que todos estos viajes han permitido dar a conocer la magnitud de la crisis migratoria, que afecta principalmente a Colombia, con más de un millón 300 mil migrantes, al tiempo que pedir la cooperación de la comunidad internacional para la atención humanitaria a esta población.

Agregó que durante estas visitas internacionales se han logrado avances que han fortalecido “la presencia de Colombia en el hemisferio y la adquisición de nuevas herramientas para que el país se fortalezca desde el punto de vista tecnológico, como en su reciente visita a San Francisco y los resultados que puede mostrar su reciente visita a varios países de Europa”.

Sobre esta última visita, aclaró que fueron cinco días de trabajo en los que llevó a cabo 23 actividades y reuniones con tres jefes de Estado y de Gobierno, que dieron pie a resultados concretos, como la confirmación de que el flujo comercial entre Colombia y el Reino Unido no se afectará debido al Brexit, según aseguró al Presidente Duque la Primera Ministra británica, Theresa May.

Igualmente, en el Reino Unido se lograron importantes acuerdos que incluyen recursos para Colombia, como el que tiene que ver con cooperación científica por 3,5 millones de libras esterlinas; la asignación de un millón de libras esterlinas para el otorgamiento de 15 becas a colombianos en la Universidad de las Artes de Londres; y el acuerdo para luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas, en el que el Reino Unido aportará 8,5 millones de libras esterlinas.

También sostuvo una reunión con el príncipe Carlos, de Gales, y expuso ante cerca de 400 empresarios británicos las virtudes de Colombia como destino para la inversión.

El Canciller, del mismo modo, resaltó los resultados de la gira del Presidente Duque al incluir importantes reuniones con António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones; su intervención en la Organización Internacional del Trabajo; el encuentro con el Presidente Emmanuel Macron, en el que se anunció que Francia quiere participar en la atención a las problemáticas en la zona de frontera; un acuerdo histórico para la protección del medio ambiente; un encuentro bilateral con el Presidente de Suiza, Ueli Maurer; la reunión del Mandatario en Cannes con 40 creativos colombianos en el Festival de Creatividad Colombiano y su participación en el conversatorio ‘The Orange Economy: How ideas are the new oil’, en el que promovió su agenda sobre la Economía Naranja.

Para el Ministro de Relaciones Exteriores, esto es una demostración de los logros del Presidente Iván Duque en su política exterior durante los 10 meses de su mandato.

Los mismos incluyen la salida de Colombia de Unasur y el nacimiento de Prosur como mecanismo de integración regional basado en la defensa de la democracia; la creación del cerco diplomático para propiciar el fin de la dictadura en Venezuela; el relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones; la realización de la Asamblea General de la OEA en Medellín; la celebración de la primera cumbre Colombia-Caricom; el apoyo cada vez más amplio de la comunidad internacional a la política de Paz con Legalidad del Presidente Duque; la diplomacia en temas como los precios justos del café, las acciones para enfrentar la crisis migratoria, el crecimiento limpio y el cambio climático; y la propuesta de Colombia de crear una Corte Internacional Anticorrupción.

Por último, el Canciller resaltó que el Presidente Iván Duque ha tenido una activa agenda a nivel nacional, en la que se cuentan 33 Talleres Construyendo País; recorridos por todos los departamentos colombianos y 46 consejos de seguridad en los territorios.

“Ha estado atento a todos los desarrollos en Colombia, viene actuando –como tiene que hacerlo un Jefe de Estado–, atendiendo los asuntos nacionales e internacionales mediante una diplomacia presidencial efectiva, porque nuestra política exterior parte de la base de que la vieja frontera entre lo nacional e internacional desapareció. Hoy los temas nacionales son globales y los temas globales son nacionales”, puntualizó el Ministro.

