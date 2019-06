Gobierno está fortaleciendo la formación para el trabajo

Loterias

Loterías del 26 de junio en Colombia:

Baloto 06 12 15 26 35 07

Revancha 18 31 33 34 42 08

Meta 2867 – Serie 128

Manizales 8889 – Serie 188

Valle 7838 – Serie 066

DORADO

Mañana 5537 – Tarde 0842

CULONA:

8133

ASTRO SOL

7718 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

5533 – Signo Géminis

PIJAO:

4978

PAISITA:

Día 4688 – Noche 5280

CHONTICO:

Día 4724 – Noche 7912

CAFETERITO:

Tarde 3487 – Noche 0160

SINUANO:

Día 8013 – Noche 5729

CASH THREE:

Día 880 – Noche 128

PLAY FOUR:

Día 6315 – Noche 2979

SAMAN:

6410

CARIBEÑA:

Día 0538 – Noche 3231

WIN FOUR:

3895

EVENING:

9971

MOTILÓN:

Tarde 3452 – Noche 2858

LA FANTÁSTICA:

Día 6977 – Noche 1377

ANTIOQUEÑITA

Día 4859 – Tarde 8961