Recomendaciones para disfrutar al máximo de Rock al Parque

Los días 29, 30 de junio y 1 de julio llega al Parque Simón Bolívar el Festival Rock al Parque para celebrar sus 25 años. El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, lo invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para poder gozar al máximo de uno de los eventos más importantes del continente.

La apertura de puertas se realizará así: sábado 29 de junio: 02:00 p.m., domingo 30 de junio: 01:00 p.m., lunes 1 de julio: 01:00 p.m.

El público general deberá ingresar por la calle 63, en donde encontrará 41 filtros de ingreso así: 21 para el público que ingresará desde carrera 68 y 21 para las personas que llegan desde la carrera 30 y la transversal 6). Se instalará, además, un ingreso para público general sobre la transversal 60 frente al costado sur de la Biblioteca Virgilio Barco.

El ingreso para personas en estado de discapacidad física será por el acceso de prensa y artistas, ubicado sobre la avenida carrera 60, estas personas podrán ingresar, siempre con un acompañante, a la zona establecida para su ubicación.

Recomendaciones:

Transporte:

La avenida carrera 68 estará habilitada en su totalidad y funcionará con normalidad.

La carrera 60 estará habilitada en ambos sentidos y funcionará con normalidad.

La avenida calle 63 estará cerrada en sus dos sentidos, entre las 11:00 a.m. y las 11:00 p.m. los tres días, en el tramo comprendido entre las carreras 68 y la transversal 60, por favor tomar rutas alternas.

Parqueaderos:

Si decide llevar vehículo, consulte previamente tarifas y horarios. Los siguientes son los parqueaderos de servicio público cercanos.

Parque de los Novios – Calle 63 No. 45 – 10

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – Calle 63 No. 59A-06

Palacio de los Deportes – Avenida Calle 63 con Transversal 47

Biblioteca Virgilio Barco – Avenida Carrera 60 No. 57 – 60

Parque Metropolitano Simón Bolívar – Carrera 60 No. 56 -15

Parque Salitre Mágico – Calle 63 entre Carreras 68 y 60.

Puntos de encuentro

Establezca previamente un punto de encuentro con las personas que lo acompañan.

En el costado occidental de la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar encontrará un punto de encuentro, en el que podrá encontrarse con sus acompañantes en caso de extraviarse.

Restricciones:

Edad mínima: Evento para mayores de 14 años.

No está permitido el ingreso de comidas y bebidas a la zona del evento, está prohibida cualquier tipo de venta o comercialización que no esté autorizada por la organización.

No está permitido disponer de elementos del parque que no estén habilitados para el evento, se deben respetar todos los cerramientos y zonas de ingreso.

No es permitido el reingreso al parque después del cerramiento de puertas.

No es permitido acampar en inmediaciones dentro del parque, ni ingresar casas de campaña.

No está permitido el ingreso de latas, envases de vidrio, instrumentos musicales de cualquier tipo.

No está permitido el ingreso de armas, elementos cortopunzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes. Si le es retenido algún elemento, o no es permitido su ingreso, recuerde que no seremos responsables de su cuidado y/o custodia.

No está permitido ingresar al festival con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol nacionales o internacionales.

No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

No está permitido el ingreso de aerosoles al evento.

No está permito el ingreso de ningún tipo de mercancía o merchandising distinto a los previamente autorizados por la organización.

No está permitido el ingreso de mascotas toda vez que la dinámica del festival no es adecuada para su seguridad.

No está permitido fumar al interior del parque.

No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con trípodes o elementos especiales, esto solo estará permitido para el personal acreditado de prensa).

Está prohibido el ingreso de bicicletas, patinetas, patines, entre otros, los parqueaderos aledaños cuentan con biciparqueaderos que pueden ser utilizados en caso de requerirse, sin embargo, por las condiciones de movilización y evacuación del parque se recomienda el uso de transporte público.

Por disposición de la organización no está permitida la manipulación de drones durante el desarrollo del festival.

No está permitido el ingreso de sombrillas y paraguas.

Recomendaciones generales:

Tener en cuenta que, como asistente al festival, puede ser grabado o fotografiado como parte del registro de la experiencia e interacción con las marcas participantes y acepta su uso y divulgación en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

Procure ser prudente con los demás asistentes a la hora de tomar fotos y subirlas en redes sociales.

Limite el uso de cámaras de fotografía y videos, viva la experiencia con sus sentidos y disfrute el festival.

Identifique los puntos de primeros auxilios, comidas, información, merchandising y baños.

No compre comidas y/o bebidas a personas que no estén debidamente identificadas como parte del evento.

Todo menor de edad debe presentar el respectivo documento de identidad.

Asista con ropa y zapatos cómodos, recomendamos el uso de impermeable en caso de ser necesario, las condiciones del tiempo de la ciudad pueden ser variables.

Recuerde llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes y disfrutar de sus artistas y actividades preferidas.

Evite conductas agresivas que generen algún tipo de malestar o inconveniente, tenga en cuenta que es un evento de ciudad que busca unión en la diversidad.

Lleve bloqueador solar y gorra para protección del sol.

En lo posible asista con dinero en efectivo para comprar comidas, bebidas y elementos de merchandising.

Procure mantenerse siempre hidratado, el festival contará con un punto de hidratación operado por la empresa de acueducto de Bogotá ubicado en el costado nororiental de la plaza de eventos.

Evite ser víctima de robo, cuide sus pertenencias valiosas en todo momento.

Observe quien está a su alrededor, informe a las autoridades si nota personas sospechosas.

Siempre brinde ayuda a quien lo necesite, se puede apoyar del personal logístico, de salud y en general de la organización, los cuales estarán debidamente identificados.

Si asiste con adultos mayores o personas en condición de discapacidad solicite apoyo al personal de la organización, la entrada para dicha población se encuentra ubicada sobre la carrera 60 frente a la Biblioteca Virgilio Barco, cada persona puede entrar máximo con un acompañante.

Informe a un familiar donde va a estar, para que en caso de extravío lo puedan ubicar.

Se recomienda no asistir en evidente estado de embarazo, teniendo en cuenta las dinámicas del evento.

En caso de extraviarse solicite apoyo a un logístico identificado o policía.

Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y logística.

En caso de emergencia siga las recomendaciones del personal logístico conservando la calma.

En caso de identificar venta de licor al interior del escenario, por favor repórtelo a personal de policía o de la organización, de igual manera absténgase de ingerir este tipo de bebidas, ya que son adulteradas y puede poner en serio riesgo su salud.

El festival cuenta con baterías de baños en los diferentes escenarios, cada batería se encuentra debidamente señalizada y aislada de las actividades en tarima para no generar traumatismos, usted las podrá identificar fácilmente en el plano general y en cada una de las zonas.

Además, usted encontrará nueve puestos de salud equipados para atender alguna situación al respecto, en donde se realiza una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si la emergencia lo requiriere, dichos puestos de salud se encuentran ubicados en diferentes zonas del evento y se encontrarán debidamente señalizados. De igual forma en caso de requerirse algún traslado se en el parque habrá 5 ambulancias medicalizadas.

En el Festival usted encontrará puntos de comida y bebidas, para facilitar la ubicación de estos usted contará con personal debidamente identificado que le dará información en caso de requerirse. No olvide disponer de efectivo, no hay cajeros automáticos ni pago con tarjetas débito o crédito en la mayoría de puntos de venta.

Rock al Parque no le ofrece solo el componente musical, en el costado occidental del evento, encontrará puntos de venta de merchandising oficial del Festival y diferentes productos alusivos al evento tales como camisetas, gorras, botones, artesanías, entre otros, tenga en cuenta que estos puntos no cuentan con dispositivos de venta por datafono. Además encontrará puntos de activación de marcas como Monster, Colsubsidio, Radioactiva, Radiónica, ADN, De Todito, entre otros.