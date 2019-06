Novedades en las recomendaciones de YouTube

YouTube está presentando novedades en las recomendaciones de contenido tanto en su página de inicio como en los videos sugeridos en la reproducción automática (Up Next).

Hay tres cambios específicos que estarán disponibles próximamente:

1) Elegir temas favoritos en la página de inicio y en videos Up Next: Esta función permite encontrar tus temas favoritos en la página de inicio y en nuestros paneles siguientes. Las opciones de temas estarán disponibles en un principio para usuarios registrados en inglés (disponibles globalmente para usuarios que tienen el inglés como su idioma preferido) en la aplicación de YouTube para Android y pronto llegarán a iOS, escritorio y otros idiomas.

2) Eliminar las sugerencias de los canales que no quieras ver: ahora es más simple indicar que dejemos de sugerir videos de un canal en particular. Simplemente hay que tocar el menú de tres puntos al lado de un video en la página de inicio o en Up Next > «No recomendar canal». Esta nueva función está disponible a nivel mundial en la aplicación de YouTube para iOS hoy, y pronto estará disponible en Android y en el escritorio.

3) Más información acerca de por qué se sugiere un video: Algunos de los videos sugeridos se basan en lo que otros espectadores con intereses similares vieron en el pasado. Cuando sugerimos videos basados en esto, ahora vas a ver esta información resaltada en gris debajo del video en un pequeño cuadro que dice «Los espectadores del canal XYZ también ven esto». Esta nueva función está disponible a nivel mundial en la aplicación de YouTube para iOS hoy, y pronto estará disponible en Android y en el escritorio.

Estas actualizaciones tendrán un rollout progresivo, por lo que pueden demorar en estar disponibles en nuestro país. Más información sobre estos cambios en el blog de YouTube.