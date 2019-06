Solo el 7,7% de hogares colombianos cuenta con un seguro exequial

Loterias

Loterías del 27 de junio en Colombia:

Bogotá 2204 – Serie 114

Quindío 9931 – Serie 105

DORADO

Mañana 7288 – Tarde 7763

CULONA:

1013

ASTRO SOL

5692 – signo Géminis

ASTRO LUNA

9071 – Signo Leo

PIJAO:

7773

PAISITA:

Día 3015 – Noche 1778

CHONTICO:

Día 7286 – Noche 5579

CAFETERITO:

Tarde 9297 – Noche 6292

SINUANO:

Día 7354 – Noche 9729

CASH THREE:

Día 630 – Noche 088

PLAY FOUR:

Día 9643 – Noche 3667

SAMAN:

4169

CARIBEÑA:

Día 0842 – Noche 5792

WIN FOUR:

2950

EVENING:

8396

MOTILÓN:

Tarde 1163 – Noche 7501

LA FANTÁSTICA:

Día 7152 – Noche 2619

ANTIOQUEÑITA

Día 7731 – Tarde 2608