Cerco diplomático impulsado por Duque permitió liberación de 59 colombianos presos arbirtrariamente en Venezuela

Loterias

Loterías del 29 de junio en Colombia:

Baloto 02 12 16 26 30 02

Revancha 08 26 31 38 39 11

Boyacá 0607 – Serie 032

Cauca 9940 – Serie 033

DORADO

Mañana 5832 – Tarde 7079 – Noche 0782

CULONA:

6446

ASTRO SOL

5028 – Signo Libra

ASTRO LUNA

1495 – Signo Virgo

PIJAO:

7590

PAISITA:

Día 1920 – Noche 7856

CHONTICO:

Día 7012 – Noche 0901

CAFETERITO:

Tarde 6313 – Noche 2394

SINUANO:

Día 4617 – Noche 2414

CASH THREE:

Día 503 – Noche 570

PLAY FOUR:

Día 5655 – Noche 6933

SAMAN:

2460

CARIBEÑA:

Día 5756 – Noche 2089

WIN FOUR:

2837

EVENING:

1894

MOTILÓN:

Tarde 7823 – Noche 3554

LA FANTÁSTICA:

Día 1877 – Noche 6305

ANTIOQUEÑITA

Día 1838 – Tarde 7993

Paisa Lotto

8777