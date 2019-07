Mientras Trump y Kim hablaban de paz, se desató una pelea entre funcionarios de los dos países

–Una pelea «con todo» se registró entre funcionarios de las delegaciones del presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong Un., mientras los personajes hablaban de paz. El incidente ocurrió cuando ambas delegaciones se posicionaban para el breve encuentro que los dos mandatarios tuvieron este domingo en la zona desmilitarizada de la frontera intercoreana.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, se peleó con los norcoreanos y resultó un poco magullada, trinó en Twitter Jim Acosta, corresponsal jefe de CNN en la presidencia estadounidense, citando fuentes sobre el terreno.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.”

— Jim Acosta (@Acosta) 30 de junio de 2019