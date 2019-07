El gesto de la Directora del FMI luego de intervención de Ivanka Trump en conversación entre líderes del G20

El gobierno francés ha publicado en su cuenta de Instagram dos ‘stories’ en los que se ve una conversación entre varios líderes mundiales durante la reunión del G20 en Japón.

Además del presidente francés, Emmanuel Macron, en el corrillo están Theresa May, primera ministra británica, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Y para sorpresa de muchos, incluidos algunos de los presentes en la charla, también estaba Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos y asesora de su padre.

En el vídeo se escucha a Macron hablar de “justicia social” y a May contestar: “Tan pronto como empiezas a hablar del aspecto económico de esto, mucha gente comienza a escuchar a quien no escucharían de otra manera”.

Entonces Ivanka Trump interrumpe para hacer una referencia a que la industria militar está “dominada por hombres”.

Un comentario que deja caras de pasmo entre los asistentes, especialmente la de Lagarde, que mira buscando complicidad a Macron y Trudeau.

