EEUU en alerta por parásito fecal que sobrevive durante días en las piscinas

Loterias

Loterías del 1 de julio en Colombia:

DORADO

Noche 2718

CULONA:

2087

ASTRO LUNA

3619 – Signo Escorpión

PIJAO:

7505

PAISITA:

Día 8652 – Noche 3097

CHONTICO:

Día 1755 – Noche 2914

CAFETERITO:

Noche 9876

SINUANO:

Día 8792 – Noche 7650

CASH THREE:

Día 503 – Noche 510

PLAY FOUR:

Día 7142 – Noche 4166

SAMAN:

7359

CARIBEÑA:

Día 4886 – Noche 4349

WIN FOUR:

6463

EVENING:

3649

MOTILÓN:

Tarde 3241 – Noche 8448

LA FANTÁSTICA:

Noche 8849

ANTIOQUEÑITA

Día 6179 – Tarde 2106