Si Santrich quiere ser un sepulturero de la paz que siga en la clandestinidad: Procurador

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reclamó que Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, le dé la cara a las víctimas y a la justicia presentándose al llamado a indagatoria que la hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y advirtió que con su desaparición está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo y sepulturero de la paz.

«Esto es una bofetada a quienes han creído y defendido la paz en este país y a la justicia que le ha dado todas las garantías. El sistema más garantista no ha podido ser, le ha dado todos los beneficios y peor aún para las víctimas que todavía esperan la verdad, que esperan la reparación. “Si Santrich quiere ser un sepulturero de la paz que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegara la justicia”, enfatizó el jefe del Ministerio Público, quien lamentó el daño que le estaría haciendo a los derechos de las víctimas, la desaparición del hoy resentante a la Cámara.

“Qué daño tan grande el que le va a hacer al proceso de paz con su desaparición, qué daño tan grande el que le está haciendo los derechos de las víctimas, qué daño tan grande que le está haciendo a la justicia colombiana”.

Carrillo Flórez agregó que ‘Santrich’ está en deuda con las víctimas y la justicia, y debe presentarse a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio. Advirtió que con su renuncia al esquema de la Unidad Nacional de Protección y su desaparición está traicionando la voluntad de la exguerrilla de las FARC, de someterse a los acuerdos de La Habana

“Si él quiere poner en entredicho, además, el compromiso que ha mostrado la mayoría de los exmilitantes de esa guerrilla con la paz, pues que piense en otra alternativa, porque lo que está haciendo lamentablemente es burlar de alguna manera a quienes han creído y han defendido con lealtad el proceso de paz”.

El Procurador General anunció que está a la espera de un informe de la UNP sobre la desaparición del exguerrillero.