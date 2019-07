Copa américa: Brasil primer finalista, tras derrotar 2-0 a Argentina

–El favorito Brasil derrotó a Argentina 2-0 a Argentina y buscará su noveno título en Copa América en el partido final del domingo ante el vencedor del cotejo de este miércoles entre Chile y Perú, en el Arena do Gremio, de Porto Alegre.

La pentacampeona del mundo derrotó al equipo de Messi con goles de Gabriel Jesús a los 19 minutos y Roberto Firmino a los 71.

El astro argentino Lionel Messi criticó duramente al juez ecuatoriano Roddy Zambrano y a los del Árbitro del Video (VAR), quienes descartaron recurrir a la tecnología en el superclásico en que Brasil derrotó 2-0 a Argentina.

‘Se cansaron de cobrar boludeces (sandeces) en esta Copa América y no fueron nunca al VAR (en la confrontación). Una cosa increíble. Todo el partido fue así’, expresó molesta La Pulga a periodistas en alusión a dos presuntas faltas no señaladas por Zambrano dentro del área y que tampoco fue al video, las cuales suponían penales y el posible empate con la Canarihna.



Como capitán de la Albiceleste, Messi manifestó que Zambrano solo dijo: ‘estemos tranquilos, pero nos faltó el respeto con el arbitraje. Te va perturbando, son jugadas que te sacan del partido. Ves que el árbitro no está siendo justo’, recalcó el renombrado jugador del club Barcelona en la liga española. Llamó a analizar tal situación y que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ‘haga algo con este tipo de arbitrajes. No creo que haga nada porque maneja todo Brasil, es muy complicado’, insinúo.

Argentina desarrolló un juego técnico y vistoso contra la verdeamarela en el estadio Minerao, en la ciudad de Belo Horizonte (sureste), pero no definió. También tuvo mala suerte porque dos disparos se estrellaron en los palos de la portería que defendió Alisson Becker. (Con información de Prensa Latina).