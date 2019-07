Desmienten problemas de salud a causa del uso de canchas sintéticas

El Instituto Nacional de Salud – INS, informó a la Personería de Bogotá que no hay suficiente evidencia científica sobre impactos potenciales en la salud de los usuarios de las canchas sintéticas. Por tanto, “no existen elementos que indiquen la necesidad de aplicar el principio de precaución o solicitar la suspensión de construcciones de ese tipo, en este momento”.

Esta fue la respuesta del Instituto a una solicitud del Ministerio Público Distrital, por quejas recibidas por el presunto impacto en la salud de personas que practican algún deporte en canchas sintéticas del Distrito.

Según el INS: “No se encontraron estudios en Colombia relacionados o que respondan al requerimiento. Sin embargo, a nivel internacional, en la última década, se han desarrollado varios estudios sobre el tema que indican que no existe suficiente evidencia para demostrar que la inhalación, el contacto o la ingestión del material particulado de las canchas sintéticas constituya un riesgo para el desarrollo de cáncer u otras enfermedades en los seres humanos”.

“Se encontró que en Estados Unidos se adelanta el proyecto ‘Federal Research Action Plan Recycled Tire Crumb Used on Playin Fieds and Playground, liderado por tres instituciones estadounidenses: U. S. Evironmental Protection Agency – EPA, the Centers for Disease Control and Prevention/Agency for Toxic Substances an Diease Registry – ATSDR, Y Consumer Product Safety Commission – CPSC; sin embargo éste aún no cuenta con resultados y la EPA advierte que la investigación puede no proveer todas las respuesta respecto a la seguridad de los tapetes sintéticos usados en escenarios deportivos”, agrega el Instituto.