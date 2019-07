Comenzó la participación de las víctimas en las versiones de la JEP

–Dando cumplimiento al Auto 080 de 2019, este miércoles se llevó a cabo la primera versión en la Jurisdicción Especial para la Pa, JEP, con presencia de las víctimas.

Dentro del caso 003, denominado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», (falsos positivos) una víctima solicitó asistir a la versión de un sargento del Ejército, vinculado a varios casos de ejecuciones extrajudiciales.

La persona -hermana de un joven ejecutado extrajudicialmente- estuvo presente en una sala alterna, desde donde observó en tiempo real la versión del compareciente. La diligencia fue presidida por magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP y participó el representante legal de la víctima. Después de escuchar una primera versión sobre los hechos, la víctima pudo transmitir sus preguntas, a través de su representante.

Esta versión, con la presencia de las víctimas, se considera el primer escenario de la contribución a la verdad plena y comienza así el proceso de la restauración del daño.

Al salir de la diligencia, la víctima manifestó: «Fue un privilegio haber podido estar acá, sé que hubo muchos casos como los de mi hermano y que el suyo se esté aclarando me da mucho orgullo. Me satisface ver que la historia se está contando de otra manera, porque ellos habían deshonrado su nombre. Aunque es duro revivir todo, me alivia que la verdad vaya saliendo, la he buscado toda mi vida».

De la misma manera, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo afirmó: «Le preguntamos (al compareciente) cómo iba a resarcir el daño causado y dijo que estaba dispuesto a hacer actividades de restauración, si estas no representaban riesgo para su seguridad. Al final de la diligencia, por medio de su defensor, nos pidió que si los otros familiares de víctimas encontraban alguna manera en que él pudiera resarcir su dignidad, se lo hiciéramos saber. Así se va avanzando poco a poco en ese diálogo sobre posibles vías de reparación».

A la fecha, en el marco del caso 003, 92 comparecientes han rendido su versión ante la JEP.

Antes de la versión de hoy, la JEP realizó una reunión entre el representante legal del compareciente y el de la víctima que asistió a la diligencia.

La JEP busca que en estas diligencias haya un equilibrio entre los derechos de las víctimas a conocer la verdad y tener un resarcimiento por el daño sufrido, y el de los comparecientes a un debido proceso.

El acompañamiento psicosocial a la víctima que asistió a la diligencia de hoy se prestó antes y durante la diligencia, con el propósito de evitar cualquier revictimización.

¿Cómo participar en las versiones?

Para hacer efectivo el derecho a participar en las versiones, las víctimas deben seguir las siguientes pautas:

– Los representantes judiciales y las víctimas interesadas en hacer presencia en la versión deberán comunicarlo a la Sala de Reconocimiento oportunamente.

– Deberán realizar preguntas relacionadas con asuntos que han sido previamente trasladados al compareciente, sin perjuicio de las preguntas que podrán realizar sobre documentos o elementos no conocidos y aportados por el compareciente el día de la versión.

– Deberán hacer presencia y hacer las preguntas en el momento previsto para ello dentro de la versión.

– Sus actuaciones deberán respetar el objetivo de este momento procesal, que es el de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, y no la generación de un escenario adversarial o de confrontación.

– Deberán guardar el debido comportamiento que establecen los protocolos de audiencias judiciales.