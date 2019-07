Ejército capturó al segundo, tercero y cuarto cabecillas del Eln en Bajo Cauca Antioqueño

–Los señalados segundo, tercero y cuartos cabecillas de reducto terrorista del Eln en el Bajo Cauca antioqueño, fueron capturados por tropas del Ejército Nacional en el municipio de Tarazá.

Los sujetos capturados fueron identificados con los alias de «cañitas», «bamba» y «Tenjo», integraban la subestructura Tarazá y cayeron en poder de las tropas en la vereda el Silencio, zona rural del mismo municipio.

Las tropas llegaron al lugar guiados por información aportada por la Red de Participación Cívica que daba cuenta de la presencia de estos criminales.

Según el comando del Ejército, la presencia de los terroristas en esta zona obedecía al afán que tenían de esconderse de la fuerte ofensiva operacional desplegada por las Fuerzas Militares, en la que también se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de su máximo cabecilla alias Guacharaco el pasado 29 de junio.

Agrega que alias «cañitas», «bamba» y «Tenjo», se vieron superados en hombres y en capacidad de fuego y reacción, así como superioridad táctica, dejándolos sin ninguna posibilidad de huir, pues el campamento estaba ocupado en su totalidad por las tropas.

Junto a estos tres individuos, fueron capturados tres guerrilleros de la misma subestructura y quienes eran los hombres de confianza de los cabecillas.

El Ejército Nacional informó que luego de las capturas, hizo contacto con sus familias y los llevó al sitio en donde permanecían.

«Ese reencuentro, se produjo luego de varios meses en que muchos de ellos no pudieran hablar, debido a las amenazas de sus superiores para no hacerlo. Así mismo debido a que los delincuentes por la presión militar, la mayoría del tiempo estaban en zonas donde no tenían como comunicarse. El emotivo momento, de las madres, padres, esposas, hermanos e hijos, sirvió también para que los guerrilleros expresarán lo débil que se encuentran las otras subestructuras del Frente de guerra Darío Ramírez Castro del Eln», reseña el comunicado.

Alias Cañitas, con más de doce años en ese grupo armado organizado es señalado de haber planeado y realizado en diferentes ataques contra miembros de la fuerza pública en donde habrían muerto 15 soldados y policías en los últimos ocho años. Por esta razón habría quedado al mando de la subestructura tras la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Guacharaco la semana anterior. Pero sabía que el Ejército ya estaba trabajando para ubicarlo y por ello estaba reunido con los otros individuos escondiéndose e intentando huir del cerco de las autoridades. Alias Tenjo tendrían un historial delictivo de más de once años al igual que Bamba.

Con estas seis capturas su estructura de mando y control queda desvertebrada por la contundencia operacional del Ejército Nacional que ha venido afectando a este grupo armado organizado que delinque en el Bajo Cauca antioqueño.

A estos individuos se les señala de múltiples asesinatos en contra de la población civil, la fuerza pública, la infraestructura productiva. De la región como la incineración de vehículos de carga y torres de energía, así como la del manejo de las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros. Este grupo estaría realizando alianzas criminales con Los Caparras y el grupo armado organizado residual subestructura 36, al mando de alias Cabuyo para aumentar sus actividades ilícitas.