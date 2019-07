Érika Fontalvo confirmó su salida de Caracol Radio

A través de su cuenta en Twitter, la periodista Érika Fontalvo confirmó este viernes su salida de Caracol Radio, tras 14 años acompañando la mesa de trabajo del informativo matutino de la prestigiosa cadena radial.

Luego de meses de rumores sobre su salida del informativo 6:00 am – 9:00am, Fontalvo confirmó que se retira de la cadena Caracol Radio. El anuncio se da precisamente el día en que también están despidiendo a su jefe Darío Arizmendi.

«Dejo esta empresa por decisión de sus directivas y solo me resta agradecer infinitamente a todas aquellas personas que creyeron en mí, que creyeron en mi trabajo», dijo la periodista a través de un video.

“Hoy se cierra uno de los ciclos laborales y productivos más importantes de mi vida. Tras 14 años en Caracol Radio, dejo esta empresa por decisión de sus directivas y solo me resta agradecer infinitamente a todas aquellas personas que creyeron en mí, en mi trabajo. Por supuesto a mis jefes y, claramente, a mis compañeros, a mis amigos, con los que he compartido tantas vivencias, con los que he tenido tantos aprendizajes”, señaló en su despedida.

Gracias a los oyentes, a los Twitteros por tantos años de amable y generosa compañía en @CaracolRadio Gratitud y reconocimiento. Que vengan tiempos mejores para todos! Seguiremos estando cerca, que sea propósito de vida. Bendiciones siempre. Puro cariño! #Confianza

“Todo mi agradecimiento, mi reconocimiento, respeto, por haberme permitido acompañarlos durante este tiempo: los cinco años que estuve en España y el resto del tiempo que he estado aquí en Colombia”, manifestó.