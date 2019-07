“Música en colores”, documental que mezcla talento musical colombiano con la magia de los niños

Loterias

Loterías del 4 de julio en Colombia:

Bogotá 7767 – Serie 046

Quindío 0578 – Serie 070

DORADO

Mañana 5436 – Tarde 2365

CULONA:

0813

ASTRO SOL

7409 – Signo Leo

ASTRO LUNA

5705 – Signo Virgo

PIJAO:

5259

PAISITA:

Día 9315 – Noche 7138

CHONTICO:

Día 0854 – Noche 0475

CAFETERITO:

Tarde 9358 – Noche 8834

SINUANO:

Día 2656 – Noche 5140

CASH THREE:

Día 709 – Noche 252

PLAY FOUR:

Día 9380 – Noche 5329

SAMAN:

7559

CARIBEÑA:

Día 8636 – Noche 2096

WIN FOUR:

8932

EVENING:

6707

MOTILÓN:

Tarde 3021 – Noche 2608

LA FANTÁSTICA:

Día 7877 – Noche 0904

ANTIOQUEÑITA

Día 2120 – Tarde 5824