Tres muertos y tres heridos causa desplome de edificación en Medellín

–Con el rescate esta mañana de la última persona desaparecida, se elevó a tres el número de muertos por el desplome de un un edificio de tres pisos en la noche de este jueves en el noroccidente de Medellín.

Entre las víctimas mortales figura un menor de edad. Tres personas fueron rescatadas con vida.

En el primer piso del edificio, ubicado en el barrio Santander, funcionaba una tienda y la última persona rescatada sin vida era una clienta que estaba haciendo una compra, según lo reportaron sus familiares a las autoridades.

La emergencia se produjo hacia las 10 y 40 de la noche en la carrera 78C #112 en jurisdicción del barrio Santander, comuna 6 (Doce de Octubre) de Medellín.

Luego de 6 horas de intensas labores de trabajo, #BomberosMedellín rescataron con vida a Don Arturo Osorno, continuamos en labores de búsqueda y rescate de otra persona que se encuentra bajo los escombros. Colapso estructural en Barrio Santander. @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/JTqBxs1ftl — DAGRD – MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) July 5, 2019

Las causas del desplome de la edificación son materia de investigación por parte de ingenieros estructurales y civiles que están haciendo todas las evaluaciones para saber qué paso.

«Aparentemente no es una construcción nueva, no es una construcción que tenía ningún problema”, indicó Camilo Zapata Will, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín.

Nuestra solidaridad por la muerte de las personas en desplome de edificación en Barrio Santander. Heridos son atendidos en centros asistenciales. Esta es la prioridad en este momento. Causas del colapso son motivo de investigación. @DAGRDMedellin continúa atendiendo emergencia — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 5, 2019