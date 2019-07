Mike Teunissen se impone en la primera etapa del Tour de Francia

El primer maillot amarillo es para Mike Teunissen. El holandés del equipo Jumbo privó al eslovaco Peter Sagan de la victoria en la primera etapa del Tour de Francia, este sábado frente al castillo real de Laeken, en Bruselas.

En el final de esta etapa de 194,5 kilómetros, con salida y meta en Bruselas, Teunissen, conocido por trabajar para su líder, Dylan Groenewegen, superó al esprint a Sagan (Bora) y al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Pero una caída a 1,5 kilómetros de la línea de meta descartó del esprint a Groenewegen, que cedió el protagonismo a su compañero de equipo, de 26 años, vencedor este año de los Cuatro Días de Dunkerque.

«No termino de creerlo, trabajamos desde hace meses para conducir a Dylan a la victoria y todo se fue a pique a 1 kilómetro de meta», declaró Teunissen.

«Como me sentía bien, me dije que lo iba a intentar. Pensaba hacer un top 5, para que el equipo estuviera representado, no imaginaba ganar. Vi la apertura, me di cuenta que Sagan era menos rápido que yo. Lancé mi bicicleta en la meta pero no estaba seguro de haber ganado. ¡Es tremendo!», analizó.

La principal víctima del día fue el danés Jakob Fuglsang, quien se vio afectado por la primera caída del Tour, a 18 kilómetros de meta.

El vencedor del Criterium del Dauphiné, uno de los favoritos a la victoria final, se reintegró al pelotón antes de los últimos 10 kilómetros. Las cámaras le mostraron con contusiones, un hilo de sangre bajando desde su ceja por la cara y el maillot rasgado a la altura del hombro derecho.

El veterano corredor del Astana tuvo que ponerse tres puntos de sutura en la ceja y se sometió a unas radiografías que descartaron una fractura en la rodilla derecha.

«El médico me acaba de llamar y fue bastante tranquilizador», había declarado antes el director general del Astana, Alexandre Vinokourov.

Cuatro corredores; Natnael Berhane, Xandro Meurisse, Mads Würtz y el campeón olímpico, Greg Van Avermaet, formaron la primera escapada del día. Van Avermaet pasó el primero por el Muro de Grammont para vestirse con el primer maillot de la montaña.

Conseguidos los puntos para la prenda de lunares rojos, Van Avermaet se descolgó y dejó solo al trío de escapados, que empezó a tenerlo difícil a 70 kilómetros de meta, cuando se produjo una brutal aceleración de los compañeros de Sagan en cabeza del pelotón.

El francés Stéphane Rossetto se atrevió a probarlo posteriormente a 58 kilómetros de meta y aguantó hasta que quedaron 9 kilómetros para la llegada.

El domingo se disputa la contrarreloj por equipos (27,6 kilómetros), la única de esta edición de la ronda gala entre el Palacio Real y el Atomium. Para los favoritos será la primera oportunidad de abrir brecha con sus rivales.

El Movistar, a limitar los daños –

El conjunto Ineos del colombiano Egan Bernal y del defensor del título, Geraint Thomas, parte como favorito para la crono del domingo gracias a sus grandes rodadores (Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski o Gianni Moscon) y pese a que nunca se ha impuesto en una etapa de este tipo en el Tour.

Thomas se cayó este sábado al final de la etapa pero no sufrió daños, según el Ineos. «Pudo volver a montarse en la bici y terminar la etapa. Al regreso al bus, ha dicho que está bien», señaló la formación británica.

El Deceuninck-Quick Step del francés Julian Alaphilippe, el Jumbo del holandés Steven Kruijswijk o el Bahrein-Merida del italiano Vincenzo Nibali y del australiano Rohan Dennis son otras escuadras con muchas posibilidades el domingo.

El equipo Movistar del colombiano Nairo Quintana y de los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa confía en no dejarse mucho tiempo y limitar los daños. AFP