Murió la joven estrella de Disney, Cameron Boyce

El actor Cameron Boyce, de tan solo 20 años de edad, murió en la madrugada de este domingo mientras dormía, según lo confirmó Disney.

Boyce logró la fama por sus papeles en los largometrajes Mirrors, Eagle Eye, Descendants Descendants 2, Grown Ups, y Grown Ups 2, así como por sus papeles como Luke Ross en la serie original de Disney Channel Jessie y como Connor en la serie Disney XD Gamer’s Guide to Pretty Much Everything.

Tras conocerse su repentino fallecimiento, la compañía estadounidense emitió un comunicado lamentando su muerte y destacando sus habilidades personales y profesionales.

«Desde muy temprana edad, Cameron Boyce soñaba con compartir sus extraordinarios talentos artísticos con el mundo. Como joven, fue impulsado por un fuerte deseo de hacer una diferencia en la vida de las personas a través de su trabajo humanitario», señaló el comunicado.

La nota agregó: «Era un artista increíblemente talentoso, una persona muy cuidadosa y reflexiva y, sobre todo, un hijo, hermano, nieto y amigo cariñoso y dedicado. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a su familia, compañeros de reparto y colegas, y nos unimos a sus muchos millones de fanáticos en su aflicción por la muerte prematura. Será muy extrañado».

Por su parte, la cadena de televisión ABC, informó que Boyce «murió mientras dormía debido a un ataque que fue el resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado».