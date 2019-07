‘Considero que la corrupción electoral es una de las peores formas de corrupción’: Duque

El Presidente Iván Duque aseguró este lunes que “la corrupción electoral es una de las peores formas de corrupción”, y anotó que “creo que el ejercicio de hoy nos debe servir para que, todos unidos en este país, de una vez por todas, les pongamos fin a esas actividades putrefactas que, muchas veces, han tratado de arrebatarles a los ciudadanos la libertad cuando van a las urnas”.



En su intervención, durante el lanzamiento del plan que busca garantizar la transparencia y la seguridad en las elecciones territoriales del próximo 27 de octubre, evento que se realizó en Bogotá, el Jefe de Estado se refirió a los retos que tiene el país para que los comicios estén libres de injerencias e irregularidades que empañan el derecho fundamental de los colombianos.

El Mandatario llamó la atención sobre las “pocas las condenas que conoce este país frente a los delitos contra el sufragio”, de modo que “son muy pocos los ciudadanos que están en las cárceles de nuestro país por cometer delitos que atentan contra el debido adelantamiento de las elecciones”.

Sostuvo que uno de los propósitos comunes es “ponerle fin a la compra de votos; poder identificar, de manera temprana, quiénes son los que están sacando tulas y fajos de billetes para comprarles a los ciudadanos su conciencia; quiénes son los que están participando en esas redes, porque esto no es algo nuevo nuestro país”.

En este sentido, manifestó que se requiere de la cooperación armónica “para que, realmente, en estas elecciones locales encontremos a esos criminales y les apliquemos medidas ejemplarizantes”.

“Quiero decir, además, que esa práctica deleznable está también afincada porque no hemos llamado las cosas por su nombre. No puede ser que en el país existan candidaturas a gobernaciones y alcaldías que, sotto voce (en voz baja), se dice que valen 50 mil, 40 mil, 30 mil millones de pesos, y eso no guarda ninguna proporción frente a los topes que están establecidos en la ley”, precisó.

Por esta razón, dijo que “ahí es donde debemos dejar la hipocresía nacional y realmente encontrar cuáles son esos lugares y quiénes son los que están alimentando, además, ese costo de la política, sobre la base de aprovechar a los contratistas para que salgan ellos, por debajo de cuerda, a financiar las aspiraciones electorales”.

Facturación electrónica en campañas

De la misma manera, el Presidente Duque llamó la atención sobre el financiamiento en efectivo de las campañas. En este caso, consideró que “así como hemos empezado a dar pasos tan trascendentales en la factura electrónica, es bien importante que la Misión de Observación Electoral, que la organización electoral, también empiecen a presionar, de manera oportuna y rápida, para que tengamos esos pagos con debida facturación electrónica”.

“Eso ayudaría muchísimo y nos ayudaría a prevenir ese manejo de dinero en tulas, como se conoce, ha estilado históricamente en nuestro país”, enfatizó.

Funcionarios y contratistas

El Jefe de Estado se refirió, además, a la necesidad de “garantizar que no haya funcionarios públicos ejerciendo sus tareas al servicio de candidaturas o, también, por debajo de la mesa, tratando de incidir en la contratación, para que por esa vía se favorezca a quienes son soterradamente los candidatos de su predilección”.

Ante esta situación, hizo un llamado a la Contraloría y a la Procuraduría para que, como parte de sus labores, “podamos advertir estos fenómenos con anticipación”.

Al respecto anunció que “el Gobierno Nacional no solamente tiene que empezar dando ejemplo, sino que también está listo a colaborar con todas las investigaciones que ustedes requieran para que se sancione ejemplarmente esas prácticas”.

Otro de los temas que trajo a colación fue el de la concentración de contratistas en muchas regiones del país, sobre lo cual aseguró que, gracias a la inteligencia artificial, que ya utilizan los organismos de control, se pueden “identificar, hacer visibles y desmantelar esos carteles de únicos proponentes que terminan siendo promotores de la corrupción electoral”.

En este punto, comentó que hay contratistas que se están rotando por el país y que hacen parte de lo que denominó “los carteles de los planes de ordenamiento territorial, que van cambiando el uso del suelo conforme van eligiendo a los alcaldes de su predilección, y eso también ya es fácilmente identificable”.

Finalmente, el Presidente Duque dijo que espera “que este ejercicio de hoy nos permita encontrar, denunciar y sancionar a los que cometen delitos electorales en nuestro país, para que no nos quedemos con muy buenas normas y muy buenos tipos penales, pero cárceles vacías por quienes han cometido esos hechos”.