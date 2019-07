EE.UU.: Corte rechaza apelación contra extradición del exministro Arias

Este lunes la Corte de Apelaciones de Atlanta, en los Estados Unidos, determinó que no tiene competencia para suspender el proceso de extradición en contra del exministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias.

Apartes del fallo de la Corte dicen: «Al final del día, no consideramos ni decidimos si Estados Unidos debe extraditar a Arias. De hecho, no podemos; ese juicio recae sólo en el Poder Ejecutivo. Conscientes de nuestro modesto papel, sostenemos simplemente que la ley no lo excluye».

Y agregó que: «Concluimos que la evidencia cumple con los requisitos del Tratado para extraditar a personas que ya han sido condenadas (…), cuando una solicitud de extradición se relaciona con una persona condenada, como Arias, la parte solicitante debe presentar solo una copia de la sentencia».

Como se conoce, en el año 2015 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema se Justicia sentenció al exministro Arias a 17 años de cárcel por su presunta responsabilidad en delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.