Incendió de fábrica provocó un «río de whisky» de más de 35 kilómetros

El whisky de un almacén incendiado en Kentucky se derramó y generó un derrame de millones de litros que llegaron hasta el río Ohio, informaron las autoridades locales.

Los expertos examinan las inmediaciones de la fábrica de la compañía Jim Beam, a fin de evaluar el impacto sobre la fauna y flora de la zona.

La agencia ambiental de Kentucky emitió un comunicado en las redes sociales en el que edvirtió que «una estela de alcohol» de 37 kilómetros de largo emana del almacén. Se estima que cerca de siete millones de litros de whisky fueron derramados.

The @JimBeam warehouse fire in Woodford Co will impact the Ky River. Please use caution while on the river. Discoloration, foaming, and an odor are likely & low oxygen levels could have a serious impact on the aquatic life. We're working with all parties to limit this impact. pic.twitter.com/UbomTv0HSW

