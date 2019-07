Farc critica accionar de «Jesús Santrich», dice que mintió y defraudó al país y al partido

Este martes el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), declaró que la no asistencia de ‘Jesús Santrich’ a la indagatoria de la Corte Suprema de Justicia es una conducta grave y anunciaron su distanciamiento con el excomandante guerrillero.

El comunicado completo del partido es el siguiente:

La no comparecencia de Jesús Santrich en la mañana de hoy, a la citación hecha por la Corte Suprema de Justicia, constituye un hecho muy grave, frente al cual el Consejo Político Nacional del Partido FARC declara:

1. Nuestro partido considera que los Acuerdos de La Habana, además de constituir un hito histórico de singular trascendencia para el futuro del país, son un compromiso sagrado que adquirimos con el Estado, el pueblo colombiano y la comunidad internacional. Eventos nacionales como la X Conferencia y el Congreso Fundacional así lo determinaron. El respeto total a lo acordado y la lucha por su implementación plena constituyen deberes inviolables para todos nuestros militantes.

2. Somos un partido nacido de los Acuerdos de Paz, hemos jurado que en adelante nuestra única arma será la palabra, nada ni nadie logrará apartarnos del propósito de trabajar en la legalidad y pacíficamente por las grandes transformaciones que reclama el país, parte importante de las cuales quedaron expresamente pactadas en el Acuerdo Final. Continuaremos por ese camino con independencia de las dificultades y obstáculos que unos y otros intenten interponer.

3. Los Acuerdos de La Habana fueron precisos en cuanto a las conductas punibles que serían cubiertas por la amnistía y el indulto, estableciendo criterios y procedimientos formales que garantizaran la presunción de inocencia y el juicio justo, a los ex integrantes de las FARC-EP que por alguna razón fueran objeto de investigaciones penales. Reformas constitucionales, normas legales y sentencias de la Corte Constitucional así lo ratificaron. Nuestro partido respeta, acata y cumple sin discusión lo acordado en estas materias.

4. Con independencia de su inocencia o culpabilidad, que sólo la justicia podrá determinar mediante sentencia ejecutoriada, en el caso de Jesús Santrich no se puede negar que los sucesivos fallos de Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado, terminaron por reconocer sus derechos como ciudadano y reincorporado, brindándole todas las garantías para su libertad y defensa. Su no presentación a la diligencia citada el día de hoy, desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido.

5. No está de más reiterar que esa conducta es únicamente responsabilidad suya, que, al igual que otras de sus decisiones personales, no consulta ni al partido FARC ni a su dirección. Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente.

6. Confiamos por completo en que el país, la comunidad internacional y la justicia sabrán diferenciar entre las determinaciones individuales o de grupo que desconocen lo pactado en los Acuerdos de La Habana, y la abrumadora mayoría de nuestro partido FARC, que nos mantenemos leales y firmes en nuestro propósito de paz con justicia social. Aprendimos de nuestros fundadores a cumplir con la palabra empeñada. Nos apartamos decididamente de todos aquellos que pregonen la violencia y la guerra. Colombia se merece la paz, no más llanto y dolor.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC

9 de julio de 2019