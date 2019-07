El emprendimiento colombiano cautivó al Harvard Business School

‘Two To Tango’ fue invitada por el Harvard Executive Program, se reunió con el Centro de Emprendimiento Arthur Rock, entre otras entidades, para presentar su modelo de negocio, logrando conexiones con otras empresas e institutos de América, Europa y Asia, entre otros.

La oportunidad no se hizo esperar, y su directora de desarrollo de negocio global, Juanita Bell inició visitas el pasado mes de Junio para una posible expansión a través de aliados en Dubai, Londres y Madrid.

Two to tango es una aplicación móvil colombiana, en la que empresarios de diferentes países del mundo, se pueden conectar con expertos, clientes y aliados potenciales generando relaciones de negocio efectivas.

La plataforma está disponible tanto de manera gratuita, como en formato premium, este último incluye funcionalidades que conectan a profesionales con más oportunidades de negocio. Disponible en IOS y android, esta app busca convertirse en la herramienta esencial para hacer networking de negocios en cualquier evento, sector y geografía.

Apoyados en la experiencia, conocimiento y capacitaciones de expertos y altos ejecutivos del Grupo Bolívar y una red de empresarios exitosos a nivel nacional del programa Emprende País de la Fundación Bolívar Davivienda; Two To Tango alcanzó un alto nivel de crecimiento a través de talleres de estrategia, sostenibilidad, finanzas y alta gerencia; lo cual, sumado a su persistencia, inversión en la mejor tecnología y liderazgo global en temas de “networking’ en la industria de turismo de reuniones, los llevó a ser tenidos en cuenta por Harvard, que día a día busca líderes que quieran dejar huella, con visión global y capacidad de liderazgo, no para mandar, sino para cambiar el mundo.

Su fundador & CEO, Andrés Rico-Grisales hace parte del RCC Harvard Executive Program a través del cual se conectó con la Universidad Tecnológica de Massachusetts MIT, quién exaltó la aplicación colombiana a tal punto en revisar una posible alianza para que sus investigadores apoyen el área de data analytics y de machine learning de Two To Tango.

«Ser la única empresa colombiana que participó en el RCC del Harvard executive Program 2019, nos llena de orgullo y más aún cuando logramos establecer relaciones con potenciales aliados de negocio y visionarios, estas conexiones siguen abriendo puertas, incluso nuestra directora en Madrid es una colega y ex compañera de Harvard con quien estamos muy alineados y ya estamos viendo opciones de proyectos en España», estamos agradecidos, pertenecer a una red privada de CEOs y de Startup owners es una oportunidad única» señaló Andrés.

En este app se pueden encontrar eventos importantes y redes de negocio en donde podrán conectarse con clientes, aliados, canales de distribución, emprendedores y fuentes de capital, entre otros, para generar conexiones valiosas y afines. Cuenta con filtros avanzados y mensajes directos. Los usuarios pueden hacer «match» con otros usuarios que compartan intereses a fines.