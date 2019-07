Policía rescata a secuestrado en Norte de Santander

Loterias

Loterías del 10 de julio en Colombia:

Baloto 09 12 31 33 43 11

Revancha 02 04 19 27 34 03

Meta 5011 – Serie 056

Manizales 0469 – Serie 185

Valle 7467 – Serie 196

DORADO

Mañana 4488 – Tarde 8953

CULONA:

4749

ASTRO SOL

9650 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

8496 – Signo Acuario

PIJAO:

5605

PAISITA:

Día 1788 – Noche 6951

CHONTICO:

Día 1696 – Noche 7171

CAFETERITO:

Tarde 9662 – Noche 9695

SINUANO:

Día 6128 – Noche 5971

CASH THREE:

Día 296 – Noche 627

PLAY FOUR:

Día 2441 – Noche 6918

SAMAN:

3746

CARIBEÑA:

Día 1853 – Noche 3659

WIN FOUR:

5514

EVENING:

4123

MOTILÓN:

Tarde 4312 – Noche 2425

LA FANTÁSTICA:

Día 3559 – Noche 1746

ANTIOQUEÑITA

Día 5022 – Tarde 7791