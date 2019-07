El POT permitirá nuevos sectores con bares de alto impacto

En el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se programa la organización del territorio para los siguientes 12 años, en el cual se proponen 11 zonas de un poco más de 250 metros en las que se permitirán la apertura de bares; varios de los lugares en los que entrarían a funcionar dichos establecimientos serían Bosa, Carvajal, Chapinero, El lago, Galerías, La bahía de los mariachis en Santa Bárbara, Las Américas, Morelia, Restrepo y Venecia, una vez cumplan con las reglamentación establecida, licencias de construcción y el control del impacto que podría causarse (control de ruido, vibraciones, humo, invasión de espacio público, basura, desorden y las demás que sean necesarias).

Según información oficial, el POT (que se encuentra a cargo del Concejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD)) considera que están incluidas áreas residenciales y dotacionales en las cuales no es posible que funcionen este tipo de establecimientos; lo que conlleva que se protegerían diferentes barrios, entre ellos Popular Modelo, El Contador, La Esmeralda, La Soledad, Pasadena entre otros, buscando disminuir impactos negativos en Bogotá y así lograr la mejoría en la convivencia de los vecinos y en el suceso de que ya existan establecimientos en áreas residenciales y no cumplan con el reglamento establecido, no se les permitiría su funcionamiento y deberán abandonar la zona de manera de inmediata.

Por último, en cuanto a las zonas de tolerancia (barrio Santa Fe), el Distrito manifestó que para las actividades sexuales pagadas no se van a demarcar o confinar debido a que no comprometen el uso del suelo.