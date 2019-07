En video la espectacular persecución de un semisumergible cargado con 18 toneladas de cocaína; al parecer iba de Colombia

–La Guardia Costera de los Estados Unidos difundió este viernes un video que registra la espectacular persecución e interceptación de un semisumergible cargado con 18 toneladas de cocaína, en aguas del Océano Pacifico.



En las imágenes se ve cómo uno de los agentes salta sobre el submarino y golpea la escotilla hasta que uno de los tripulantes la abre.

El aparato, en el cual también se encontraron 423 kilos de marihuana, al parecer provenía de Colombia, aunque aún no se ha confirmado este hecho.

La Guardia Costera informó que interceptó la embarcación semisumergible lleno de drogas frente a la costa estadounidense.

Aquí está el video:

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I

— U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019