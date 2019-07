Foo Fighters celebra su aniversario número 25

La banda norteamericana Foo Fighters cumple su aniversario número 25 y para celebrarlo inició un proyecto llamado “FOO FILES”.

Las series de EPs se irán lanzando desde este mes hasta el 2020. El primer lanzamiento, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, lleva como nombre ‘00950025’.

Los números de ‘00950025’ significan lo siguiente: 00 indica que es la primera versión. Contiene música desde 1995 hasta el 2000 y es el inicio de la celebración de su 25 aniversario.

‘00950025’ contiene 3 canciones Live que fueron tocadas y grabadas en los inicios de su carrera en Inglaterra y Australia:

1. Watershed (Live at Reading Festival, London UK – August 1995)

2. For All The Cows (Live at Reading Festival, London, UK – August 1995)

3. Next Year (Live at Cold Live at The Chapel, Melbourne, Australia – February 2000)

Estos y otros éxitos de FOO FIGHTERS serán los protagonistas el próximo 1 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando la banda vuelva a Colombia por segunda vez.

En esta ocasión estará acompañado por los invitados especiales, con quienes han viajado y compartido escenario durante años: Weezer, una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Los Ángeles en 1992; y Tenacious D, un dúo estadounidense de rock y comedia, formado en Los Ángeles, California, en 1994. Fue fundado por los actores Jack Black y Kyle Gass, que formaban parte de la compañía de teatro The Actors ‘Gang en ese momento.