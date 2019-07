Capturados por microtráfico y porte de armas en Santander

Loterias

Loterías del 11 de julio en Colombia:

Bogotá 1612 – Serie 090

Quindío 4259 – Serie 063

DORADO

Mañana 9596 – Tarde 1209

CULONA:

4388

ASTRO SOL

2551 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

1125 – Signo Virgo

PIJAO:

2532

PAISITA:

Día 8024 – Noche 3322

CHONTICO:

Día 3487 – Noche 7461

CAFETERITO:

Tarde 9170 – Noche 2073

SINUANO:

Día 3751 – Noche 1946

CASH THREE:

Día 080 – Noche 501

PLAY FOUR:

Día 4603 – Noche 0939

SAMAN:

7057

CARIBEÑA:

Día 9340 – Noche

WIN FOUR:

7626

EVENING:

0502

MOTILÓN:

Tarde 6183 – Noche 7044

LA FANTÁSTICA:

Día 2904 – Noche 1030

ANTIOQUEÑITA

Día 6184 – Tarde 0598