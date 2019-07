JEP realiza audiencia para indagar por restos de desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP convocó a una audiencia pública, en Medellín, los próximos 17 y 18 de julio, para recoger información e insumos que permitan determinar si se dictan medidas cautelares en la Comuna 13 de esa ciudad, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada.

A la audiencia están convocados familiares de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, así como representantes de entidades del Estado.

El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».

En el caso particular de la Comuna 13, los peticionarios requirieron el cierre de los lugares conocidos como la Arenera y la Escombrera, a manera de medida cautelar anticipada para reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto» como «garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares» en el futuro, o los sitios de inhumación donde se pudieren hallar cuerpos o restos esqueletizados relacionados con los solicitantes.

Otro de los propósitos de la audiencia pública será establecer si en la Comuna 13, o sus alrededores, hay lugares de inhumación no reportados (o no inventariados), en los que se presume hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y, a la vez, determinar si existen otros posibles lugares de inhumación donde haya víctimas de desaparición forzada relacionadas con los mismos hechos y contextos.

Esta diligencia también servirá para conocer las coordenadas, la descripción geográfica, o la mayor definición posible, de las características del sitio para cumplir con los propósitos de las medidas cautelares.

La audiencia pública también es importante para conocer qué acciones institucionales se han tomado y establecer si hubo planes de búsqueda por parte de las diferentes entidades públicas locales, regionales y nacionales, o de cualquier agente privado. Asimismo, para saber si esas acciones fueron adecuadas, rigurosas y suficientes de acuerdo con los mayores estándares de diligencia.

Igualmente, este 17 y 18 de julio en Medellín, la JEP busca determinar si existen riesgos naturales, o por acción humana, en la Escombrera o en los sitios no reportados (o no inventariados), donde se presume la inhumación de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. En consecuencia, se podrá decidir si es necesario o no proteger esos lugares y, de ser así, de qué manera en el marco del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movice a la JEP.

Otro propósito de la audiencia es establecer si es posible recolectar información adicional, no conocida, no tramitada o no considerada, que provenga de diversas fuentes como documentos regionales, perpetradores, testigos, familiares o personas cercanas de las víctimas, habitantes de la región, entre otros.

Cabe resaltar que en la audiencia de Medellín habrá una oportunidad para que las instituciones, entidades y organizaciones que hayan tenido alguna responsabilidad en la búsqueda o exhumación presenten de manera pública, y especialmente ante las víctimas, sus planes, medidas, acciones, procesos, logros, retos y propuestas, para establecer un diálogo que permita contar con un panorama completo y complejo sobre la situación en la que están los lugares cuya protección, preservación y conservación se solicita.

En la audiencia participarán entidades como el Ministerio del Interior (Dirección de Derechos Humanos), el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Medellín, la Gobernación de Antioquía, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Medellín, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), Équitas, la Organización Mujeres Caminando por la Verdad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

PARA TENER EN CUENTA

En la audiencia se conocerán las consideraciones, las preguntas y las observaciones de las víctimas y organizaciones, sobre las respuestas que den las instituciones sobre:

1. La posible inhumación de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, en la Escombrera a que aluden los peticionarios, teniendo en cuenta las labores de búsqueda, prospección, ubicación, exhumación, identificación y entrega de restos adelantada por las autoridades competentes.

2. La ubicación y cobertura geográfica de los lugares (regulares e irregulares) en donde existen razones suficientes para suponer que se encuentran los cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

3. Los procesos de prospección, búsqueda, exhumación realizados y los parámetros técnicos y metodología usados, así como la cobertura geográfica exacta.

4. Los riesgos actuales y/o potenciales de daño, destrucción o alteración, natural o por intervención humana, sobre esos sitios; y finalmente,

5. Las medidas que han adoptado las instituciones para prevenir y atender esos riesgos.

6. Ofrecer a cada uno de los magistrados, a la Mesa Técnica conformada junto con la UBPD para efectos del trámite de este caso, al Ministerio Público, y a las víctimas o a las organizaciones que las representen, la oportunidad de solicitar las aclaraciones o complementos que consideren pertinentes y necesarios.

En la audiencia estarán los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, María del Pilar Valencia García, Raúl Eduardo Sánchez, Alejandro Ramelli Arteaga y será presidida por el magistrado Gustavo Adolfo Salazar. La audiencia será un espacio o instrumento privilegiado para garantizar la debida, necesaria e insustituible participación de las víctimas, cuyos derechos son la razón de ser de la JEP y, de igual forma, el fin último de cualquier medida cautelar que esta pueda adoptar.

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad precisó que la audiencia será un ejercicio de recaudo de información adicional, así como de un debate fáctico y técnico más próximo a las víctimas y, en consecuencia, de ninguna manera, será escenario, en su desarrollo, para debates jurídicos, incluidos aquellos de posible atribución de responsabilidad, o para definir de manera general, definitiva o integral todos los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada en tales territorios.

GUIA PARA LA AUDIENCIA

La JEP les informa a los medios de comunicación interesados en cubrir esta audiencia:

Que la audiencia empezará a las 8:00 a.m., en las instalaciones del Palacio de Justicia–La Alpujarra, piso 4 (carrera 52 No. 42-73, en Medellín)

La audiencia será transmitida, vía streaming, a través de la página web www.jep.gov.co.

¿La inscripción debe hacerse, previamente, en el siguiente enlace: https://bit.ly/2G6IN40 desde el lunes 15 de julio hasta el martes 16 de julio (hasta las 10:00 a.m.).

Por razones de seguridad, todos los periodistas y sus equipos técnicos serán registrados por la Policía Nacional. También se hará igual para todas las personas que quieran entrar a la audiencia.

Por motivos de seguridad, no se recibirán periodistas que lleguen después de las 8 a.m.