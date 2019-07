Las 4 mujeres congresistas de EE.UU. a las que Trump atacó con «mensajes racistas»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una polémica racial el pasado fin de semana al publicar tuits en los que exhortó a varias mujeres de minorías étnicas de la Cámara de Representantes a que «regresaran a sus países de origen».

Las congresistas, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, todas ciudadanas estadounidenses, acusaron al presidente de ser racista.

«Esos Tweets NO fueron racistas», respondió en la misma red social el presidente Trump y agregó: «¡No tengo un hueso racista en mi cuerpo! El llamado voto que debe tomarse es un juego demócrata. Los republicanos no deben mostrar «debilidad» y caer en su trampa. Esto debería ser un voto sobre el lenguaje sucio, las declaraciones y las mentiras del demócrata …

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julio de 2019