Valle del Cauca ha recibido 5.371 subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’

Loterias

Loterías del 15 de julio en Colombia:

Cundinamarca 0988 – Serie 070

Tolima 6477 – Serie 123

DORADO

Mañana 4051 – Tarde 8747

CULONA:

9821

ASTRO SOL

9684 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

9854 – Signo Escorpión

PIJAO:

5988

PAISITA:

Día 6982 – Noche 7439

CHONTICO:

Día 7579 – Noche 3437

CAFETERITO:

Tarde 7990 – Noche 8246

SINUANO:

Día 0805 – Noche 9499

CASH THREE:

Día 345 – Noche 298

PLAY FOUR:

Día 9482 – Noche 2624

SAMAN:

9165

CARIBEÑA:

Día 6582 – Noche 9409

WIN FOUR:

9443

EVENING:

8599

MOTILÓN:

Tarde 8516 – Noche 4124

LA FANTÁSTICA:

Día 8986 – Noche 2708

ANTIOQUEÑITA

Día 3208 – Tarde 0466